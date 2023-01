Krzysztof "Diablo" Włodarczyk typuje walkę Ferrari - Łaszczyk na FAME MMA 17. Brutalna ocena

Mariusz Pudzianowski zdradził swój stosunek do WOŚP! Teraz już wszystko jest jasne

Gala FAME MMA 17 nadchodzi wielkimi krokami. W walce wieczoru Amadeusz Ferrari zmierzy się z Kamilem Łaszczykiem. To emocjonujące starcie, któremu pikanterii doda realny konflikt i ostre słowa między zawodnikami. W klatce może być naprawdę ciekawie. Czy pięściarz, który dopiero niedawno zaczął poznawać MMA pokona dużo bardziej doświadczonego w tego typu starciach freak-fightera?

"Diablo" typuje walkę Ferrari - Łaszczyk na FAME MMA 17. "Zleje go"

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk w rozmowie z "Super Expressem" wytypował ten pojedynek i jest przekonany, że wynik może być tylko jeden. Stwierdził, że Łaszczyk zleje Ferrariego, a pojedynek "oddzieli chłopców od mężczyzn".

- Wydaje mi się, że Kamil chce też coś pokazać. Jest człowiekiem, który ze sportem ma kontakt niemal przez większość życia. Jest niewielkiego wzrostu, ale ma za to ogromnego ducha walki i ogromne serce. Nie będę nikogo obrażał, ale on swojego przeciwnika po prostu zleje. Pokaże mu, gdzie raki zimują. Jak to się mówi: ta walka oddzieli chłopców od mężczyzn - powiedział Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.

Czy były mistrz świata w boksie widzi się w pojedynkach dla organizacji freak-fightowych? Na rynku aktywnie działa kilka federacji, takich jak FAME MMA czy High League. - Nigdy nie mów nigdy. Na pewno nie FAME. Na pewno nie tego typu rzeczy - przyznał Włodarczyk.

Kiedy gala FAME MMA 17?

Gala FAME MMA 17 odbędzie się 3 lutego 2023 roku w krakowskiej Tauron Arenie. W walce wieczoru Amadeusz Ferrari zmierzy się z Kamilem Łaszczykiem. Podczas gali zaprezentują się także m.in. YouTuberzy Mandzio i Gimper, Marcin Wrzosek czy Piotr Szeliga. Ruszyła sprzedaż biletów na ebilet.pl. Transmisja w systemie PPV na FAMEMMA.tv!