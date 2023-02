Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV pokazał prawdziwą bestię. Fani podzieleni w komentarzach

Krzysztof Radzikowski chętnie udostępnia na Instagramie różne materiały. Wiele z nich dotyczy treningów czy to na siłowni, czy to na macie, gdzie szlifuje swoje umiejętności w mieszanych sztukach walki. Oczywiście nie brakuje też zdjęć z partnerką czy dzieckiem, a także z różnych wypadów ze swoimi przyjaciółmi – Dominikiem Abusem i Konradem Karwatem. Tym razem jednak gwiazdor programu „Gogglebox” stacji TTV postanowił pokazać zdjęcie z... całkiem interesującym zwierzęciem.

Krzysztof Radzikowski jednym zdjęciem podzielił fanów

Krzysztof Radzikowski wcześniej nie ujawniał na Instagramie zbyt wiele ze swojego życia, ale później zaczął udostępniać różne zdjęcia dotyczące m.in. budowania swojego domu, później również pokazał fanom swojego synka, a ostatnio coraz częściej pozuje do zdjęć z piękną partnerką. Nie widzieliśmy jednak, by rodzina posiadała jakieś zwierzątko.

Kolejne zdjęcie udostępnione przez „Radzika” może sugerować, że ten został właścicielem psa, choć nie zostało to powiedziane wprost. To jednak nie przeszkodziło fanom w zalaniu gwiazdy „Gogglebox” falą komentarzy!

Krzysztof Radzikowski udostępnił bowiem zdjęcie z owczarkiem kaukaskim. Jak sam napisał, suczka „Venus” jest ledwie 5-miesięcznym szczeniakiem, ale już imponuje rozmiarami! Fani od razu zaczęli komentować tak, jakby to właśnie „Radzik” był już właścicielem pokaźnego pupila i byli bardzo podzieleni. Niektórzy stwierdzają, że rasa ta jest trudna do ułożenia i zdecydował się on na odważny wybór, inni natomiast przekonują, że to cudowne psy i Radzikowski nie powinien mieć problemów z jego wychowaniem. Czy faktycznie były strongman zdecydował się na nowego pupila? Niedługo powinniśmy się przekonać.