KSW 99: Karta walk. Kto walczy na gali przeniesionej z Czech do Gliwic 19.10.2024? Kolejność walk

Spis treści

KSW 99 KARTA walk

Już kilka miesięcy temu KSW zapowiedziało, że gala z numerem 99 odbędzie się w Czechach. Największą zawodową polską federację MMA miała ugościć Ostrawa, jednak niespełna dwa tygodnie przed wydarzeniem doszło do zmiany planów. KSW 99 zostało przeniesione do Gliwic. "Na skutek niedawnej powodzi, która dotknęła również Czechy, sytuacja w rejonie Ostrawy nie sprzyja obecnie organizacji wydarzeń masowych" - informowała w oficjalnym komunikacie organizacja. Zmiany nie dotknęły jednak karty walk, która została przygotowana z myślą o czeskich fanach i zamknięto ją już wcześniej. Miesiąc przed jubileuszową galą XTB KSW 100 trudno oczekiwać też największych gwiazd, ale w Gliwicach zaprezentuje się wielu ciekawych zawodników.

Walka wieczoru | Main event

120,2 kg/265 lb: Štefan Vojčák #2 vs. Michal Martínek #5

Karta główna | Main card

77,1 kg/170 lb: Matúš Juráček #10 vs. Kacper Koziorzębski

93 kg/205 lb: Maciej Różański #4 vs. Vojtech Garba

80 kg/176 lb: Adam Niedźwiedź vs. Viktor Červinský

65,8 kg/145 lb: Wojciech Kazieczko vs. Josef Štummer

93 kg/205 lb: Vasil Ducár vs. Bartosz Kurek

61,2 kg/135 lb: Hanka Gelnarová vs. Dominika Steczkowska

68,5 kg/151 lb: Michał Sobiech vs. Karol Kutyła

61,2 kg/135 lb: Tobiasz Le vs. Matěj Val

Kto walczy na gali KSW 99 w sobotę 19 października?

Głównym punktem KSW 99 będzie walka wieczoru na szczycie wagi ciężkiej. Drugi w rankingu Słowak Stefan Vojcak zmierzy się z piątym Czechem Michalem Martinkiem. W klatce należy spodziewać się prawdziwych grzmotów, które powinniśmy oglądać w Gliwicach już wcześniej. Między innymi za sprawą Macieja Różańskiego i Kacpra Koziorzębskiego. Na KSW 99 powrót do federacji po blisko trzech latach zaliczy też dobrze znany kibicom MMA Adam Niedźwiedź, który w przeszłości zyskał sporą rozpoznawalność za sprawą występu w programie "Top Model". Pod tym względem ustępuje tylko Hance Gelnarovej, wokół której przed tą galą było naprawdę głośno. To czeska influencerka, która zakochała się w MMA i została mistrzynią rodzimej federacji Clash of the Stars - odpowiedniku polskiego FAME MMA. Teraz otrzymała szansę zawodowej walki z Dominiką Steczkowską, ale najwięcej emocji budziły kontrowersyjne zachowania Gelnarovej zapisane w internecie. Więcej o sprawie, przez którą czeska telewizja zrezygnowała z transmitowania walki tej zawodniczki na KSW 99, przeczytasz w poniższym tekście.

O której godzinie KSW 99 i gdzie oglądać?

14 października KSW ogłosiło współpracę z Canal+, a gala KSW 99 będzie ostatnią transmitowaną przez Viaplay. W Polsce tylko ta platforma streamingowa ma prawa do transmisji KSW 99, podobnie jak do wielu wcześniejszych gal. Zaskoczeniem nie jest też godzina rozpoczęcia. Ostatnia gala przed jubileuszowym XTB KSW 100 ma rozpocząć się o godzinie 19:00. Walka wieczoru powinna rozpocząć się ok. 23:00.