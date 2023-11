Łukasz "Juras" Jurkowski wydał jednoznaczny werdykt w sprawie walki Adamek - Khalidov. Takich słów o pięściarzu dawno nikt nie powiedział

Kilka miesięcy temu w świecie polskich sportów walki gruchnęła informacja, że Mamed Khalidov może spróbować swoich sił w boksie. Ogłosił to sam zawodnik w mediach społecznościowych. Wówczas zaczęły się spekulacje, kto mógłby być rywalem dla legendy KSW. Dość szybko w przestrzeni medialnej pojawiło się nazwisko Tomasza Adamka. Następnie zaczęto spekulować, że pojedynek odbędzie się na początku 2024 roku na gali KSW. Plany jednak się zmieniły i na razie nie wiadomo, czy do walki dojdzie.

Zjawiskowa polska pięściarka zrzuciła ubrania i odsłoniła ciało. Widok, który rzuca na kolana. Serce bije na najwyższych obrotach

Sonda Kto wygrałby walkę Mamed Khalidov - Tomasz Adamek? Mamed Khalidov Tomasz Adamek

Juras dobitnie o Adamku

Wszystko za sprawą decyzji byłego mistrza świata w boksie. Adamek niedawno dołączył do federacji FAME MMA, co było zaskoczeniem dla sporej części środowiska. Przez moment zastanawiano się, czy do freak-fightowej federacji pójdzie i Khalidov, ale doświadczony zawodnik błyskawicznie uciął wszelkie spekulacje. Nie można jednak wykluczyć, że do takiej walki może dojść.

Przewidywaniami co do możliwego pojedynku podzielił się Łukasz "Juras" Jurkowski. Stwierdził, że faworytem będzie Khalidov, bo "Góral" jest nieco "zardzewiały". - Jeżeli w ogóle dojdzie do tego pojedynku. Od plotek do realizacji długa droga. Jeżeli dojdzie, to myślę, że jednak przy całym niesamowitym warsztacie i sukcesach, to Adamek jest w takim wieku lekko przerdzewiały, że Mamed będzie dwa razy szybszy, dwa razy precyzyjniejszy. Na tym etapie kariery to Mamedowi daje większe szanse - powiedział legendarny zawodnik w rozmowie z TV Reklama.