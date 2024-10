i Autor: Gromda Łukasz Parobiec

Nie gryzł się w język

Łukasz Parobiec ostro o Mariuszu Pudzianowskim: Zachowuje się jak księżniczka, to brak szacunku do swoich kibiców

Długo czekaliśmy na poznanie nazwiska rywala Mariusza Pudzianowskiego na jubileuszową galę XTB KSW 100 i gdy wydawało się, że nastąpi to lada dzień, to... "Pudzian" zrezygnował z występu w Gliwicach. - To brak szacunku do własnych kibiców - powiedział nam Łukasz Parobiec, jeden z głównych kandydatów do starcia z byłym strongmanem.