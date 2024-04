Mamed Khalidov niespodziewanie odkopał stare zdjęcie z KSW i musiał przekazać to fanom. Chodzi o jego przyszłość. Natychmiast zapanowało olbrzymie poruszenie

Te sceny po kontuzji Mariana Ziółkowskiego rozdzierają serce. Ciężko opanować emocje. To działo się za kulisami KSW 93 w Paryżu

Po walce z Tomaszem Adamkiem podczas specjalnej gali XTB KSW EPIC, która zakończyła się dla Mameda Khalidova kontuzją i przerwaniem starcia, legendarny zawodnik KSW co rusz publikuje w mediach społecznościowych kolejne posty, w których informuje swoich fanów, co aktualnie się u niego dzieje. Jedno z nich mogło przyciągnąć wzmożoną uwagę, bowiem widać na nim, że ze zdrowiem Khalidova coraz lepiej. W niedzielny wieczór, Khalidov niespodziewanie postanowił odgrzebać stare zdjęcie z pasem KSW i napisać coś, co natychmiast wywołało lawinę komentarzy.

- Stare dobre czasy✌️ale czuję że czekają na nas lepsze - napisał krótko pod zdjęciem legendarny zawodnik KSW jasno dając do zrozumienia, że ma wielkie plany na najbliższe miesiące, kiedy uda mu się do końca wyleczyć kontuzję ręki. Tyle wystarczyło, aby fani Mameda Khalidova w sekcji komentarzy zaczęli pisać do niego wiadomości, w których pokazują swoje wsparcie.

- A my czekamy na Ciebie Mistrzu - odpowiedział zawodnikowi KSW jeden z fanów, nie mogąc doczekać się jego kolejnej walki. - Jesteś wielki jak zawsze - dodał kolejny z internautów. Jedną z najlepszych okazji do ponownej walki Khalidova wydaje się być jubileuszowa gala KSW 100, która odbędzie się pod koniec 2024 roku i do tego czasu legendarny zawodnik federacji powinien uporać się z kontuzją ręki.