Wymowne nagranie Mameda Khalidova trafiło do sieci! Gwiazdor KSW nie zostawił złudzeń, nie marnuje ani chwili

Pomimo tego, że od walki Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem minęło już kilka tygodni, kurz dopiero niedawno zaczął opadać, a wszystko ze względu na wypowiedź "Górala" w rozmowie Andrzejem Kostyrą i kolejne komentarze Jana Błachowicza oraz samego Khalidova. Legendarny zawodnik federacji KSW ponadto od czasu do czasu publikował w mediach społecznościowych kolejne relacje, posty i zdjęcia świadczące o tym, że już niebawem znów będziemy mogli oglądać go w klatce. To, co pokazał teraz sprawia jednak, że jego kolejna walka wydaje się być już tylko kwestią czasu.

Mamed Khalidov na jednej z relacji postanowił pokazać bowiem krótki materiał wideo, na którym wyraźnie widać go w treningu. Ubrany w dres legendarny zawodnik KSW chcąc nie wypaść z rytmu walczył z cieniem nie tylko zataczając coraz szersze kręgi, ale również wyprowadzając w powietrze kolejne ciosy - również ręką, która została uszkodzona w walce z Tomaszem Adamkiem. Taki widok nie zostawia złudzeń, że Mamed Khalidov robi wszystko, aby jak najszybciej stoczyć kolejną walkę i znów dać swoim kibicom powody do radości, kiedy po raz kolejny wejdzie do klatki.

Na razie jednak nie wiadomo, kiedy może dojść do kolejnego pojedynku z udziałem Mameda Khalidova, jednak jubileuszowa gala KSW 100, która odbędzie się pod koniec 2024 roku wydaje się być realnym terminem.