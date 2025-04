Mariusz Pudzianowski przed walką z Eddiem Hallem porównał się do komara. Wiemy, co miał na myśli

Bartosiński zmierzył się z Grzebykiem po raz pierwszy na gali KSW 67, wygrywając przed czasem w 2. rundzie. O rewanżu mówiło się od dłuższego czasu i ostatecznie do drugiego starcia obu panów dojdzie 26 kwietnia w Gliwicach.

- Oglądałem wszystkie jego walki, bo wiedziałem, że jeśli będzie wygrywał, to w końcu dojdzie do rewanżu. Nie widzę u niego większych zmian, jeśli chodzi o poziom sportowy, ale myślę, że jest w wieku, w którym ma już bardzo duże doświadczenie i przez to dziś tzw. IQ ringowe ma na najwyższym poziomie. W tym aspekcie widzę progres. Nie sądzę, żeby nagle w jego wieku zmienił się jako zawodnik i stał się inny lub walczył zupełnie inaczej - przyznał Bartosiński na oficjalnej stronie KSW.

Mistrz KSW w wadze półśredniej skupia się teraz oczywiście tylko na Grzebyku, ale w głowie ma już kilka pomysłów na kolejne pojedynki. Bartosiński nie ukrywa, że chętnie po raz drugi zmierzyłby się z Mamedem Khalidovem, z którym przegrał na jubileuszowej gali XTB KSW 100.

Adrian Bartosiński chce rewanżowych pojedynków z Mamedem Khalidovem i Salahdine'em Parnasse'em

- Wydaje mi się, że od ostatniej walki stałem się zupełnie innym zawodnikiem, tym bardziej po ostatniej porażce czuję tę zmianę w sobie. Myślę, że zrobiłem bardzo duży progres, nawet w ostatnie trzy, cztery miesiące. Jeśli wygram, bardzo chętnie zawalczyłbym z Salahdine'em Parnasse'em. To jest dla mnie ciekawa walka i chciałbym, aby ten pojedynek rewanżowy wyglądał dla mnie lepiej i żebym wygrał go tym razem przed czasem, a nie na punkty, tak jak poprzednio. Mam też taką bardzo cichą nadzieję, że być może gwiazdy się tak ułożą, iż uda mi się zawalczyć jeszcze raz z Mamedem - zakończył Bartosiński.