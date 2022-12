Mamy nagranie, jak Pudzianowski potraktował seksowne ring-girls KSW. "Dobra, starczy baby"

Były strongman wniósł w piątek na wagę 117,5 kg, przy "zaledwie" 93,3 kg Mameda. To ponad 24 kg różnicy! Khalidov po oficjalnej ceremonii ważenia nie ukrywał, że taka przewaga w warunkach fizycznych będzie dla niego ogromnym wyzwaniem. Mimo to w zdecydowanej większości eksperci stawiają jednak na jego wygraną. Wszyscy zgodnie zaznaczają, że to zestawienie z gatunku tych najbardziej wyrównanych, ale jak już mają wskazać zwycięzcę, to zazwyczaj pada nazwisko właśnie Khalidova.

Pudzianowski do ring girls - ""Dobra, starszy baby, koniec gwiazdorzenia"

W piątek po ważeniu nie zabrakło tradycyjnych rozmów bohaterów walki wieczoru z dziennikarzami, ale Pudzianowski i Khalidov skusili się także na fotki z seksownymi ring girls KSW. Najbardziej speszony mini sesją był... Pudzianowski, który po kilku sekundach pozowania rzucił do kobiet "Dobra, starszy baby, koniec gwiazdorzenia" i się oddalił.