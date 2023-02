i Autor: HIGH League / Materiały prasowe Marcin Dubiel

Wielki powrót

Marcin Dubiel wraca do klatki. Poznaliśmy jego rywala, ostatnio brutalnie znokautował przeciwnika na High League

Marcin Dubiel wraca do klatki - tym razem w organizacji High League. Popularny YouTuber zmierzy się już 18 marca z Jarosławem "pashąBicepsem" Jarząbkowskim. Popularny esportowiec wejdzie do okrągłej klatki po kontuzji i jest stawiany w roli zdecydowanego faworyta. To on ustrzelił Michała "Owcę" Owczarzaka z ekipy WK, bezlitośnie go nokautując. Czy teraz to powtórzy?