Marcin Dubiel wróci do FAME MMA? Federacja odpowiedziała na nagłą informację, mamy oficjalne potwierdzenie!

Marcin Dubiel wróci do federacji FAME MMA? Twórca, który został zawieszony w walkach w federacji przez powiązanie z aferą Pandora Gate, miał, zdaniem Adriana "Polaka" Polańskiego stoczyć z nim walkę w jednej z federacji freak-fightowych.. Na te słowa zareagowała sama organizacja, która powiedziała wprost, czy do takiego starcia dojdzie. Ten komentarz nie pozostawia cienia wątpliwości.

Marcin Dubiel z powrotem na FAME MMA? Polański zapowiedział starcie, federacja reaguje

O starciu z Dubielem powiedział Polański w rozmowie z kanałem "6PAK", gdzie wyjawił, że starcie między nim a influencerem ma być bonusowym starciem na jednej z nadchodzących gal freak-fightowych, której nazwa nie została jednak podana. Sam jednak nie może do tego starcia trenować.

- Ta walka będzie, tylko jest niezapowiedziana na tej karcie walk. To jest taki bonus na najbliższej gali. Mi zostało zabronione przygotowywanie się do tej walki. Z góry jest powiedziane, że nie mogę trenować. Tam jest coś takiego, że jak będę trenować i zostanie mi to udowodnione, to dostanę karę pieniężną - mówił Adrian Polański.

Federacja FAME MMA zareagowała na słowa Polaka, zaznaczajac, że o ile do starcia dojdzie, o tyle nie będzie to miało miejsca pod szyldem organizacji. Jak przekonują włodarze za pośrednictwem platformy społecznościowej X, takiego starcia nigdy nie było w planach.

- Dementujemy słowa Adriana Polańskiego na temat rzekomej walki z Marcinem Dubielem na Fame 21. Nigdy nie było takiej walki w planach - czytamy w oświadczeniu na mediach społecznościowych.

Dementujemy słowa Adriana Polańskiego na temat rzekomej walki z Marcinem Dubielem na FAME 21. Nigdy nie było takiej walki w planach. pic.twitter.com/YjkQ4bgXHb— FAME MMA (@famemmatv) April 16, 2024

