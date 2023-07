Kolosalny majątek Mariusza Pudzianowskiego. Głowa rozboli was od tych cyferek. Pudzian to prawdziwy krezus!

Do kolejnej walki Marcina Najmana, który 5 sierpni zmierzy się z Andrzejem Fonfarą w walce wieczoru gali CLOUT MMA pozostało niewiele czasu i częstochowski pięściarz w pocie czoła przygotowuje się do tego starcia. „El Testosteron” znajduje jednak odpowiednio dużo czasu, żeby śledzić to, co dzieje się w polskim sporcie oraz mediach społecznościowych. Doskonałym tego przykładem jest komunikat Pogoni Szczecin, na który Marcin Najman postanowił zareagować.

Marcin Najman zareagował na wpis o Kamilu Grosickim! Wymowne słowa pod adresem reprezentanta Polski

„Portowcy” zamieścili na Twitterze krótki wpis w którym ogłosili, że w następnych latach opaskę kapitańską dzierżyć będzie Kamil Grosicki, jedna z największych gwiazd Pogoni oraz całej PKO Ekstraklasy. Jak się okazało, wpis ten przyciągnął uwagę Marcina Najmana.

Marcin Najman bez ogródek o Kamilu Grosickim! "El Testosteron" potrzebował tylko kilku słów, jasny przekaz

- I to jest kapitan ! 👍💪🔥 - napisał krótko na Twitterze "El Testosteron" komentując wpis Pogoni Szczecin z Kamilem Grosickim w roli głównej. Nie od dziś wiadomo, że częstochowski pięściarz jest wielki fanem talentu wielu reprezentantów Polski, których nie powołuje Fernando Santos, w tym Grosickiego, Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka, czy Dawida Kownackiego.

