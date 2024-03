Marcin Najman odpalił się na mistrza KSW! Ostro odpowiedział na jego zaczepkę. Aż przygryźliśmy wargi

Nie do wiary, co stało się z ciałem 34-letniego Artura Szpilki! Zdębieliśmy po ujrzeniu gwiazdora KSW bez koszulki. Konkretna krata

Marcin Najman ostro odpowiada mistrzowi KSW. Odpalił się na Adriana Bartosińskiego

Walka Marcina Najmana z Jackiem Murańskim na gali CLOUT MMA 4 elektryzowała tysiące kibiców i widać to nawet po jej zakończeniu. Wielkie zwycięstwo "Murana" w pierwszej rundzie w dalszym ciągu jest szeroko komentowane, a "Cesarz" mocno obrywa. Także ze strony zawodowców - jednym z nich jest Adrian Bartosiński, czyli aktualny mistrz KSW w wadze półśredniej. - Podejrzewam, że jak dodał tylko jak wchodzi na pogotowanie i jak wyszedł, to sam sobie diagnozę postawił. I podejrzewam, że mu powiedzieli: „Panie Najman, jesteś Pan pi**a i Pan nie zajmuj ku**a na SOR-ze miejsca, bo tu są poważni ludzie”. A on na SOR-ze miejsce zajmuje, bo ma ku**a oko obtarte - wyśmiewał Najmana. Ten komentarz szybko dotarł do 45-latka, który mocno odpowiedział.

"Musiał zaczepić Ceasarza , aby w końcu o nim napisali w Superexpressie.Wywłoko kim ty jesteś ? Przed Cesarzem na kolana i dziękuj że ktoś w ogóle o tobie usłyszał, nołnejmie [pisownia oryginalna - red.]" - napisał Najman w mediach społecznościowych, cytując nasz artykuł o słowach Bartosińskiego. W komentarzach zapytano go o potencjalną walkę z mistrzem KSW, ale były pięściarz stwierdził, że nic nie musi i ponownie wytknął "Bartosowi" brak rozpoznawalności.

https://t.co/rUcmYol0L9 Musiał zaczepić Ceasarza , aby w końcu o nim napisali w Superexpressie.Wywłoko kim ty jesteś ? Przed Cesarzem na kolana i dziękuj że ktoś w ogóle o tobie usłyszał, nołnejmie.— Marcin Najman (@MarcinNajman) March 12, 2024