Marcin Najman pławi się w luksusie. Można mu tylko zazdrościć, bo to ocieka pieniędzmi!

Marcin Najman doskonale zdaje sobie sprawę z siły mediów społecznościowych. "El Testosteron" od lat udziela się na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zawodnik mieszanych sztuk walki regularnie publikuje kolejne wpisy, które rozgrzewają internautów. Zazwyczaj są one związane z uprawianym przez Najmana sportem. Czasami jednak wypowiada się także na tematy polityczne czy społeczne. Marcin Najman jest osobą, która zna się na wielu rzeczach, a przynajmniej próbuje to udowodnić. Trzeci typ postów to te, które pochodzą z prywatnego życia. Takim był właśnie ten z luksusowego auta. Jak można było się spodziewać, po raz kolejny wywołał sporo emocji wśród obserwujących.

Marcin Najman w aucie opływającym luksusem

Na fotce widać Marcina Najmana za kierownicą bogato wyposażonego samochodu. Wewnątrz jest mnóstwo przełączników i nowoczesnych rozwiązań. Trzeba przyznać, że fotka ma klimat. Nie zabrakło komentarzy - zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. "Tak wygląda milion baksów" - napisał z podziwem jeden z fanów zawodnika MMA. "Czy ktoś wie czemu taką ofermę biorą do federacji i dają zarabiać toć to już nawet śmieszne nie jest. Ciało 80-latka mózg 5-latka i zero umiejętności takie rzeczy tylko w Polsce" - krytykował internauta, stojący wyraźnie po drugiej stronie barykady.

