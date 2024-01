Marcin Najman szykuje krwawy koniec Jackowi Murańskiemu! "To się na pewno brutalnie zakończy" [TYLKO U NAS]

To się dzieje! Marcin Najman vs. Jacek Murański na CLOUT MMA 4! Szalone zasady

Marcin Najman i Jacek Murański już po raz trzeci mają spotkać się w klatce. Najpierw „El Testosteron” i „Stary Muran” mieli zmierzyć się na gali Elite Fighters, a później w federacji HIGH League, jednak żaden z tych pojedynków nie doszedł do skutku. O kolejną próbę przeprowadzenia tego pojedynku pokusiła się organizacja CLOUT MMA, a sama walka ma odbyć się na specjalnych zasadach. Boks z dozwolonymi łokciami i uderzeniem głową, a czwarta runda bez limitu czasowego, za to z soccerkickami, stompami itd. To zdaniem Marcina Najmana pewnik, że walka będzie krwawa.

Najman zapowiada brutalny koniec dla Jacka Murańskiego! Chce uchronić od niego internet

- Wydawałoby się, że ta walka jest przeklęta. Dlatego szybko trzeba "Starą Gangrenę" ubić i uwolnić przestrzeń internetu od tego przekleństwa. (...) Czwarta runda jest no limit, do odcięcia i nokautu więc to się na pewno brutalnie zakończy. Jeżeli dojdzie do czwartej rundy, to będzie tym gorzej dla niego. Wachlarz możliwości się poszerza i będzie dla niego tylko gorzej - przekonuje w rozmowie z "Super Expressem" Marcin Najman. Zobaczcie całą rozmowę z Marcinem Najmanem po ogłoszeniu jego walki z Jackiem Murańskim, zaglądając do materiału wideo powyżej!