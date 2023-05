Marcin Najman trafi do Galerii Sław KSW? Komentator Maciej Turski zabrał głos, jasne stanowisko

Co za forma!

Organizacja KSW ucieszyła fanów, informując, że największe legendy organizacji zostaną uhonorowane w ramach Galerii Sław. Pierwsze postaci, które pojawią się w "Hall of Fame" KSW poznamy już niedługo. Dla każdej z legend, która pojawi się w tym zestawieniu będzie to bez wątpienia ogromne wyróżnienie. Internauci zaczęli dyskutować na temat potencjalnych postaci, które trafią do Galerii Sław KSW. Wśród proponowanych osób pojawił się m.in. Marcin Najman.

Marcin Najman w Galerii Sław KSW? Komentator KSW zabrał głos

Jedną z sond dotyczących tego, kto powinien trafić do Galerii Sław KSW przeprowadził portal MyMMA.pl. 31%, czyli ponad 1000 osób wskazało na... Marcina Najmana. Wiele osób przekonuje, że to żart ze strony fanów, ale wiele osób dyskutuje na ten temat także na innych platformach.

Najbardziej ożywione dyskusje prowadzone są na Twitterze. - To na początek te dwie postacie i ich walka powinny zostać wyróżnione, bo tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło - napisał o walce Pudzianowski - Najman popularny użytkownik Sebinho93x.

Głos zabrał komentator KSW Maciej Turski. - Też uważam, że w jakieś formie to powinno zostać wyróżnione - napisał krótko na Twitterze. Część kibiców przystała na ten pomysł. Wiele osób uważa, że bez walki Pudzianowski - Najman KSW nie byłoby w tym miejscu, w którym się znajduje. - Samą walkę na pewno można wyróżnić, UFC tak robi - odpowiedział Turskiemu Sebinho93x.

Samą walkę na pewno można wyróżnić, UFC tak robi.— Sebastian (@Sebinho93x) May 10, 2023

Kto jeszcze mógłby znaleźć się w Galerii Sław KSW? Sprawdź naszą galerię poniżej. Wybraliśmy kandydatów!

