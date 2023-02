Marcin Najman wyśmiał Boxdela. To dlatego nie zawalczą na High League? Były bokser wbił potężną szpilkę

Znakomite wieści w sprawie Mateusza Gamrota! Joanna Jędrzejczyk się wygadała, za moment wszyscy to potwierdzali

Marcin Najman postanowił wbić szpilkę Boxdelowi. Były pięściarz, który ma wystąpić w trakcie nadchodzącego High League, postanowił wbić dość zabawną szpilkę Boxdelowi, z którym ma dość duży konflikt. Publikacja Najmana mówi wszystko, zła krew między włodarzem MMA a byłym pięściarzem doprawdy buzuje!

Marcin Najman uderzył w Boxdela. Zabawna publikacja obiegła internet

Jak napisał humorystycznie Najman, do starcia między nim a Boxdelem na High League nie jest możliwe. Wszystko przez jeden, dość zabawny powód, którym ma być waga kogucia, co dla Najmana stało się warunkiem nie do spełnienia. Humorystyczne nagranie obiegło media społecznościowe.

- 27 lutego pierwsza konferencja przed High League 6, Bąbel raczej nie zostanie moim rywalem, zażądał by walka odbyła sie w kategorii koguciej. Z moimi gabarytami to niewykonalne - napisał Marcin Najman pod publikacją.

Jak na razie nie wiadomo jeszcze, z kim zmierzy się Marcin Najman. Pierwotnie miał on walczyć z Jackiem Murańskim, jednak ze względu na śmierć syna Murańskiego, Mateusza, do zaplanowanego starcia nie dojdzie.