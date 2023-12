Marcin Najman wyszedł fanom naprzeciw! "El Testosteron" rzucił propozycję nie do odrzucenia

Marcin Najman ostatni raz swój pojedynek wygrał 18 marca 2023 roku, wówczas "El Testosteron" zmierzył się z w walce rewanżowej z Pawłem Jóźwiakiem. 44-latek okazał się lepszy od włodarza FEN po decyzji sędziów. Kolejne walki Najman stoczył na Clout MMA, pierwszą z nich przegrał z Andrzejem Fonfarą po zaledwie 15 sekundach. Druga, jak i trzecia z nich miała miejsce na tym samym wydarzeniu, czyli drugiej odsłonie Clout MMA 2. "El Testosteron" najpierw poniósł porażkę z Piotrem Lizakowskim po decyzji sędziów, a w pojedynku z Adrianem Ciosem został zdyskwalifikowany za cios w tył głowy.

Marcin Najman z niespodzianką dla swoich fanów! "El Testosteron" ma specjalną ofertę

"Ojciec Chrzestny Polskich Freak Fightów" taki jest tytuł książki wydanej przez Najmana. W związku z "Mikołajkami", "El Testosteron" nagrał specjalny filmik, aby poinformować fanów, że mogą skorzystać z jedynej i niepowtarzalnej okazji. - Moi drodzy pamiętam o mikołajkach, spokojnie. Tak więc, jeżeli dziś lub jutro zamówicie na stronie marcinnajman.pl zamówicie książkę "Ojciec Chrzestny Polskich Freak Fightów", która jest do końca grudnia na promocji to możecie, wedle życzenia otrzymać wideo z nagraniem dla was. Z tym, że mikołajkowe nagrania obowiązują przy zamówieniu tylko dziś i jutro. Jeśli macie ochotę to zapraszam - przekazał na nagraniu Najman.