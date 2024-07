Marcin Najman wywołał wielkie poruszenie. Wystarczyło, że wspomniał o Adamku. Ostro dostało się Don Kasjo

To, co stało się z ciałem "Bestii" Piechowiaka wielu przyprawi o ciarki! Aż nami wstrząsnęło, kiedy spojrzeliśmy na zawodnika CLOUT MMA

Mariusz Pudzianowski otrzymał cios, po którym aż nam łzy napłynęły do oczu. Niespodziewane uderzenie nadeszło znikąd. Przykro się to czyta

Marcin Najman ostatnią walkę we freak-fightach stoczył w marcu tego roku. Poniósł dość bolesną porażkę z jackiem Murańskim, i to dosłownie bolesną, bo po ciosie rywala doszło do uszkodzenia kości w twarzy i "Cesarz" musiał przejść zabieg. Po urazie nie ma już jednak śladu i Najman już niebawem powinien wrócić do klatki. Z kim zawalczy? Podczas konferencji przed galą FAME 22 doszło do nieoficjalnego jeszcze face to face z Boxdelem. Obaj panowie mają niewyjaśnione porachunki. Na razie nie jest jasne, czy do takiej walki dojdzie, bo oficjalny komunikat w tej sprawie się nie pojawił.

QUIZ: Wielki sprawdzian o Marcinie Najmanie! Co wiesz o ojcu polskich freak-fightów? Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Skąd pochodzi Marcin Najman? Z Warszawy Z Częstochowy Z Krakowa Dalej

Najman zadał jedno pytanie i się zaczęło. Chodzi o Adamka

Podczas wspomnianej konferencji nie zabrakło słownego starcia pomiędzy Najmanem a Tomaszem Adamkiem. "Cesarz" od dawna uderza w byłego mistrza świata w boksie i nie ukrywa, że chciałby doprowadzić do walki z "Góralem". Kolejnym tego przejawem jest pytanie, jakie na profilu na Instagramie zadał Najman. Przy okazji rykoszetem dostał również Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, którego Najman określił jako "Don Patusa".

- Mam do Was pytanie… Wolicie walkę Adamek vs Don Patus w boksie czy prawdziwą walkę z łokciami, back-fiestami, kopnięciami, obaleniami i parterem w mma Adamek vs Cesarz? (pis. oryg. - przy. red.) - zapytał Najman na Instagramie. Odzew był dość sporty. - Chcemy walki w Full MMA no limit ale ani jeden ani drugi się na to nie zgodzi - napisał jeden z internautów. - Marcin ale ty z muranskim przegrałeś - przypomniał inny użytkownik Instagrama. - I tak wszyscy wiemy że znowu coś odje*****. Albo sfaulujesz albo będziesz symulował kontuzję. Szkoda. Liczyłem że poskładasz Ciota (Adriana Ciosa - przyp. red.) jak zdeptany karton a wyszło jak zwykle i już nikt się nie łudzi że cokolwiek pokażesz w następnej pożal się Boże walce - zauważył kolejny internauta.