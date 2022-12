Mariusz Pudzianowski nie wytrzymał z emocji. Musiał podzielić się tym z fanami, było grubo

Mariusz Pudzianowski wciąż jest niezwykle aktywny sportowo, jak na swój wiek. W lutym 2022 roku skończył już 45 lat, a przecież przez ostatnie dwa lata stoczy łącznie pięć walk. Największym wyzwaniem był oczywiście dla niego Michał Materla, którego Pudzian niespodziewanie pokonał nokautując w pierwszej rundzie. Po tej walce włodarze KSW postanowiły dać Pudzianowskiemu szansę na sprawdzenie się z inną legendą tej organizacji, Mamedem Khalidovem, a do ich starcia dojdzie już 17 grudnia. Pudzianowski nie skupia się jednak tylko na walce, a aktywnie śledzi wydarzenia na piłkarskich mistrzostwach świata.

Tak Pudzian zareagował na niezwykły wynik na mundialu w Katarze

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników MMA w Polsce wcześniej aktywnie dopingował reprezentację Polski, co można było zobaczyć na jego profilach w mediach społecznościowych. Po odpadnięciu Polaków Pudzianowski nie zaprzestał jednak interesować się mistrzostwami. Okazało się, że dalej chętnie ogląda mecze, a przynajmniej jest na bieżąco z wynikami. Jeden z nich wywołał u niego wyjątkowe emocje.

Jednym z najciekawszych meczów w 1/8 finału mundialu w Katarze był mecz Portugalii ze Szwajcarią. Zapowiadane jako bardzo wyrównane starcie okazało się być niezwykle jednostronne. Portugalia wygrała aż 6:1 i było to najwyższe jak do tej pory zwycięstwo w fazie pucharowej tych mistrzostw. Pudzianowski zareagował na nie bardzo emocjonalnie. – Cholera poszło grubo! Portugalia vs Szwajcaria 6:1. Ronaldo nie było! Ale to i tak by nic nie dało. Nie dałoby nic, bo i tak wygrali grubo – napisał Pudzianowski w poście na Facebooku, doceniając wysokie zwycięstwo Portugalii.