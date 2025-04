Marcin Sianos zawieziony do szpitala po walce przeciwko Sequento i Koziołkowi! Poczuł się źle już po wejściu do szatni

Silva namawia Pudzianowskiego do rewanżu. Jest odpowiedź!

O możliwym przejściu Mariusza Pudzianowskiego do FAME MMA mówiło się w ostatnim czasie bardzo wiele. Ostatecznie „Pudzian” pozostał w KSW i na gali XTB KSW 105 w Gliwicach zmierzy się z Eddiem Hallem, ale w rozmowie z dziennikarzami po konferencji, na której ogłoszono walkę Halla z Pudzianowskim, były strongman z Polski nie odcinał się od plotek na temat jego dołączenia do FAME MMA. – Ja mogę sobie usiąść i porozmawiać z jednymi, drugimi, trzecimi i czwartymi, a potem wybrać najlepszą opcję dla siebie. A czy będę pracować z Fame? Zobaczymy, czas pokaże – przyznał. Nie ma wątpliwości, że zmierzyć się z „Pudzianem” jest tylu chętnych, że byłemu 5-krotnemu mistrzowi świata siłaczy już raczej kariery na to nie wystarczy. Jest jednak jeden rywal, któremu Pudzianowski zapowiedział rewanż i niewykluczone, że słowa dotrzyma.

Zagotowało się między Labrygą i Silvą po walce na FAME 25! Seria wyzwisk w szatni

Jak Silva w wywiadzie dla „Super Expressu” przed walką z Denisem Labrygą na FAME 25 namawiał Mariusza Pudzianowskiego na dołączenie do federacji i zmierzenie się z nim po raz drugi. – Moim marzeniem jest ponownie zmierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim i mam nadzieje, że kiedy dojdzie do tej walki. To jest marzenie, chciałbym, żeby to się zrealizowało. Mam ogromny szacunek do Mariusza. Jednak to on tutaj rozdaje karty. Jeśli będzie chciał, żeby się ta walka odbyła na FAME to tak się stanie. Pokonał mnie w uczciwej walce i chciałbym po prostu rewanżu – mówił „Da Spyda Killa”.

Tak Eddie Hall określił walkę z Mariuszem Pudzianowskim. Nie owijał w bawełnę, głośno powiedział to, co myślą o tym starciu kibice

O rewanżu z Pudzianowskim Angolczyk wspomniał również po przegranej walce z Denisem Labrygą. Okazuje się, że Pudzianowski ją śledził – co też nie jest niczym dziwnym, ponieważ „Pudzian” na co dzień trenuje m.in. właśnie z Denisem Labrygą. Odpowiedź byłego strongmana powinna ucieszyć Jaya Silvę. – Obiecałem Ci rewanż i dotrzymuję słowa! Jestem już emeryt sportowy, mam 48 lat, ale tak, Jay! Teraz mam KSW 105 i walkę z Eddiem Hallem, ale jak poczekasz... Ty też młody nie jesteś ale damy radę, dawaj! – napisał Mariusz Pudzianowski na swoim profilu na Facebooku, publikując też zdjęcie Silvy z rozmowy z Maciejem Turskim po FAME 25.