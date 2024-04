Mariusz Pudzianowski pogryziony przez psa! Krwawe rany, spotkały się dwie bestie!

Mariusz Pudzianowski ma już 47 at, ale nie kończy jeszcze kariery. Gwiazdor KSW wkrótce ma stoczyć kolejną walkę. - Cierpliwy to i kamień ugotuje - powtarza Pudzianowski, który zawsze imponował pracowitością i wytrwałością w dążeniu do wyznaczonego celu. Tak samo było w 2016 r. gdy popularny siłacz wystąpił w produkcji TVP "Przygarnij mnie". Sympatyczny program promował adopcję psów.

Mariusz Pudzianowski i pies Beryl. Początek znajomości były trudne!

Mariusz Pudzianowski, jak przystało na twardziela, zdecydował się przygarnąć potężnego owczarka niemieckiego, który sprawiał problemy poprzednim właścicielom. W programie można było śledzić, jak przebiega proces oswajania się Pudziana z Berylem czyli psem, który z nim zamieszkał. - Dostałem maila. Pewna pani napisała, że ma owczarka niemieckiego, który jest bardzo agresywny i nie może sobie z nim poradzić - wyjaśniał wtedy Pudzianowski.

Agresywny pies wyczuwał strach członków rodziny. Warczał na nich. Stanowił zagrożenie, więc groziło mu oddanie do schroniska. Pudzianowski pośpieszył z pomocą. - Lepiej było, żeby trafił w moje ręce, niż gdzieś, gdzie ktoś mógłby się nad nim znęcać - skomentował swoją decyzję popularny zawodnik MMA, który w towarzystwie behawiorystki pojechał po psa i przywiózł go do swojego domu w Białej Rawskiej.

Owczarek niemiecki Beryl okazał się pięknym psem. Początki znajomości zwierzaka z Pudzianem były jednak trudne i skomplikowane. - Spotkały się dwie silne bestie! - żartował wtedy Mariusz. Agresywny owczarek rzucał się na siłacza, próbował go pogryźć. Zniszczył mu kurtkę. "Pojedynek - Pudzian kontra Beryl - wynik 0:1. Na razie walka trwa o dominację. Już go lubię, ma charakter. Na spacerze nasze charaktery czasem walczą ze sobą. Podoba mi się ten pies! Ma pazura!" - pisał na Facebooku Pudzianowski, zamieszczając zdjęcia... pogryzionej do krwi ręki. Pudzian oczywiście ujarzmił psa, który stał się jego wspaniałym przyjacielem. Potem siłacz zamieszczał filmy wideo, na których biegał wraz z czworonogiem. Zadbał też o to, żeby Beryl nie czuł się samotny. - Dokupiłem mu koleżankę, szczeniaka. Samemu by mu było smutno, więc ma teraz towarzyszkę życia - opowiadał na czacie z Czytelnikami "Super Expressu".

