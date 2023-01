i Autor: SE Mariusz Pudzianowski

ogromne zamieszanie

Mariusz Pudzianowski pokazał zdjęcie z dwójką dzieci i wywołał konsternację! Gwiazdor KSW musiał się pochwalić nową rolą

Waldemar Kowalski 8:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Życie prywatne Mariusza Pudzianowskiego to jedna, duża niewiadoma. Gwiazdor KSW o ile chętnie publikuje kolejne treści w mediach społecznościowych odnoszące się do jego pracy i ewentualnych zajęć, to stara się nie ujawniać zbyt wiele w temacie jego rodziny i ceni sobie w tym aspekcie prywatność. Tym bardziej internautów mogło zszokować zdjęcie, na którym "Pudzian" pokazał się z dwójką dzieci.