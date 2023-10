Mariusz Pudzianowski wypalił tuż po wyborach. Kategoryczny apel. Pojawił się nawet cytat zmarłego Andrzeja Leppera

Co to było?!

W niedzielny wieczór zbiegły się dwa duże wydarzenia. Ważniejszym były rzecz jasna wyboru do Sejmu i Senatu, które zaważą na życiu milionów Polaków. Walka o prym w parlamencie była zażarta i tak naprawdę nie jest jeszcze pewne, kto ostatecznie może ogłosić zwycięstwo, bo liczenie głosów potrwa jeszcze kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt godzin. Dopiero wówczas okaże się, kto zdobędzie większość.

Pudzianowski wystosował apel po wyborach. Nagle przytoczył Leppera

W kampanię wyborczą zaangażowanych było wielu sportowców, a w dniu wyborów mnóstwo znanych osób zachęcało do pójścia na wybory. Swoje "trzy grosze" dodał również Mariusz Pudzianowski. Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów zdecydował się na opublikowanie apelu w mediach społecznościowych. - Nie chce nic od nikogo dostawać! Ja i wielu przedsiębiorców chce tylko spokoju w prowadzeniu biznesu, działalności. Tylko aby nam nie utrudniano a z resztą sobie sami poradzimy! - czytamy. - Podatki płaciliśmy za czasów PO i płacimy za czasów PiS tylko nie utrudniajcie nam - dodał Pudzianowski.

Zawodnik KSW przytoczył również cytat zmarłego Andrzeja Leppera. - Wlewają w nas ten jad nienawiści i ci z lewa, i ci z prawa, tylko po to abyśmy się żarli nawzajem, wyzywali i bili się między sobą. A oni? Oni zawsze się dogadają, będą kraść, bogacić się i będą robili z nami co tylko będą chcieli i powiedzą, że to wszystko w imię demokracji - brzmi cytat Leppera.