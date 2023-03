Mariusz Pudzianowski zakpił z Artura Szpilki. Wypomniał mu jedną wypowiedź, dodał też coś od siebie

Jeszcze parę lat temu nieprawdopodobnym wydawało się, że Artur Szpilka i Mariusz Pudzianowski mogą stanąć przeciwko sobie w sportowej rywalizacji. A jednak, „Szpila” przekwalifikował się i na chwilę odłożył bokserskie rękawice na rzecz tych do MMA, a Pudzian wciąż prezentuje się na tyle dobrze, że może rzucać wyzwanie zawodnikom z większym doświadczeniem w sztukach walki. KSW jeszcze nic nie potwierdziło oficjalnie, ale kolejne strzępy informacji i zachowanie zawodników jasno wskazuje, że do starcia Szpilka vs Pudzianowski może dojść już 3 czerwca na gali XTB KSW Colosseum 2. Bokser i były strongman zaczepiali się w mediach społecznościowych już od pewnego czasu i teraz nastąpiła wymiana uprzejmości, choć „Pudzian” wyprowadził naprawdę celny cios!

Szpilka szuka Pudzianowskiego i znajduje celną ripostę!

Artur Szpilka nie raz udostępniał już nagrania, jak jedzie samochodem lub biega i woła Mariusza Pudzianowskiego. „Pudzian” chętnie na to odpowiadał, również zaczepiając boksera. Tym razem postanowił odpowiedzieć w bardzo ciekawy sposób, bowiem wypomniał „Szpili” jego wypowiedź na temat walki Pudzianowski vs Materla.

Bokser z Wieliczki zapytany o to, jaki wynik będzie miała ta walka, mówił, że Pudzianowski nie ma co liczyć na zwycięstwo. – Analizując to w każdej płaszczyźnie to nie widzę żadnych szans Pudziana na wygraną, żadnych – podkreślał wówczas Szpilka, a przecież ostatecznie Pudzianowski nie tylko wygrał, ale zrobił to w spektakularny sposób, nokautując Materlę już w pierwszej rundzie.

Były strongman nie byłby jednak sobą, gdyby nie dodał jeszcze czegoś od siebie. Na udostępnionym fragmencie nagrania ze słowami Szpilki dodał naklejkę butelki dla dziecka, a poniżej również zegar odliczający czas do gali KSW XTB Colosseum 2.