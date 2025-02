Mariusz Wach - Salim Touahri NA ŻYWO transmisja. Gdzie oglądać MMA Attack 5 dzisiaj 1.02.2025

Mariusz Wach - Salim Touahri: Transmisja na żywo z MMA Attack 5

Walka Mariusza Wacha z Salimem Touahrim to najgłośniejszy pojedynek potrójnej gali w Będzinie. Uznany polski pięściarz zadebiutuje w MMA z ważącym ok. 50 kilogramów mniej byłym zawodnikiem UFC! Ten sportowy freak-fight budzi sporo emocji, a na karcie MMA Attack 5 jest więcej znanych postaci. Całe wydarzenie MMAA 5, Silesian MMA i WIP można oglądać jedynie w systemie pay-per-view. PPV można kupić na stronie mma-attack.com.

Poza Wachem i Touahrim na potrójnej gali wystąpią m.in. Tomasz "Zadyma" Gromadzki, który zmierzy się w walce wieczoru z Pawłem Hadasiem, Kamil Łaszczyk, Sebastian "Ztrolowany" Nowak czy Krystian "Krycha" Wilczak. Mocno zapowiada się też starcie znanego z Gromdy "Huntera" z "Kajmano".

Szymon Kołecki doczekał się wielkiej wiadomości. Zmierzy się z legendą. Powrót stał się faktem

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

- Co do rywala, to ja z Salimem miałem już kiedyś okazję trenować razem w parze. On jest znacznie lżejszy, mniejszy, ale o wiele silniejszy ode mnie. Do tego technika będzie po jego stronie. Ja z kolei mam charakter takiego zadziory, więc myślę, że damy dobry pojedynek i kibice będą zadowoleni - mówił nam o walce z byłym zawodnikiem UFC Wach. Przyznał, że od razu przyjął propozycję takiego pojedynku i nie wykluczył nawet, że w przyszłości zmierzy się z Mariuszem Pudzianowskim!

Mariusz Wach kontra Mariusz Pudzianowski?! "Z szefami KSW szybko byśmy dopięli szczegóły"

MMA Attack 5 karta walk:

Walka wieczoru:

Tomasz "Zadyma" Gromadzki vs Paweł Hadaś

Karta główna: