Co za wyznanie!

Marta Linkiewicz szokuje. Fan zadał jej pytanie, a ta wypaliła jak z karabinu, "Ale chciałabym obudzić się z wielkimi cycami!

Marta Linkiewicz postanowiła zaszokować swoich fanów na mediach społecznościowych. Gwiazda FAME MMA, która już niebawem stoczy pojedynek z Ewą Brodnicką i będzie to pojedynek, którym żyć będzie cała Polska. Zanim jednak dojdzie do starcia, celebrytka urządziła na swoich mediach społecznościowych sesję "Q&A", w której trakcie jeden z fanów zapytał ją o to, czy podjęła się operacji powiększenia piersi. Odpowiedź popularnej Linkimaster rozbroiła nas zupełnie.