Mateusz Borek ujawnia szczegóły gali KSW na Narodowym oraz typuje walkę Pudzianowski - Szpilka

Nikola Milanović o relacjach z Mariuszem Pudzianowskim: Gdy mnie widzi, to ma mnie dosyć! Zaczepiam go

Starcie Pudzianowski - Szpilka to pierwsza ogłoszona walka przez KSW przed czerwcową galą. Wcześniej szefowie federacji zdradzili, że na PGE Narodowym w klatce zaprezentuje się także Mamed Khalidov. Efekt? Kibice kupili już 15 tysięcy biletów! Mateusz Borek nie ma jednak złudzeń, że 3 czerwca największy stadion w Polsce będzie wypełniony do ostatniego miejsca. - Ta gala to będzie petarda. Tam nie będzie walk na rozgrzewkę, bo już od pierwszego pojedynku będzie ogień. Nie mogę za wiele zdradzić, ale karta walk zapowiada się fantastycznie - powiedział nam Borek.

Mateusz Borek o walce Pudzianowski - Szpilka na XTB KSW Colosseum 2

Znany komentator i promotor bokserski w rozmowie z "Super Expressem" podzielił się także swoimi spostrzeżeniami na temat walki Pudzianowskiego ze Szpilką. - Pewnie nie odkryje Ameryki jak powiem, że jeśli Artur trafi Mariusza to ten padnie, z drugiej strony jeśli Mariusz obali Artura, to Artur już raczej z tego nie wyjdzie - zaznaczył Borek.