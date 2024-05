Mateusz Gamrot już nie wytrzymał. Ostro wypalił do gwiazdy UFC. Atmosfera robi się coraz gęstsza

Mistrz KSW chce walczyć we freak-fightach! Wziął sobie na cel Tomasza Adamka, dojdzie do hitu?

W marcu tego roku Mateusz Gamrot pokonał Rafela dos Anjosa i zanotował trzecie zwycięstwo z rzędu w UFC. Była to jego siódma wygrana w amerykańskiej federacji MMA i znacznie przybliżył się do pasa mistrzowskiego kategorii lekkiej. Na razie jednak reprezentant Polski nie jest głównym kandydatem do walki o pas i najpewniej będzie musiał stoczyć pojedynek z jeszcze jednym rywalem z czołówki rankingu, aby dostać życiową szansą. Gamrot deklarował, że jest gotowy, aby powrócić do klatki już w połowie tego roku.

Gamrot ostro uderza w byłego mistrza UFC

Ale czy tak się stanie, nadal nie wiadomo. Na razie nie ma ani wyznaczonej daty, ani rywala Gamrota. Były podwójny mistrz federacji KSW nie zamierza czekać na decyzję UFC i sam chce wziąć sprawy w swoje ręce. Już jakiś czas temu zaczepił Charlesa Oliveirę w mediach społecznościowych. Brazylijczyk to były mistrz federacji oraz obecny numer dwa w rankingu. Dla Gamrota byłaby to ogromna szansa na postawienie milowego kroku w kierunku pasa mistrzowskiego.

Mateusz Gamrot poszedł na całość. Jego wpis rozniósł się po sieci. Gwiazda UFC wywołana przez Polaka

Ale Oliveira miał się zdecydować na starcie z Colbym Covingtonem i przejście do kategorii półśredniej. To niekoniecznie spodobało się Gamrotowi, który ostro wypowiedział się o Brazylijczyku. - Poprosiłem o walkę z Oliveirą, ale on woli walkę z Colbym. Gościem, który walczy raz do roku, a od 2019 roku ma rekord 2-3. Myśleliśmy, że stać cię na więcej, Charlesie Oliveiro. Wiesz, że dam ci popalić w parterze… ale może dlatego wolisz walkę z Colbym - napisał "Gamer" w mediach społecznościowych.