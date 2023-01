i Autor: Instagram/ mateusz_gamrot Mateusz Gamrot

Mateusz Gamrot z kolejnym wyróżnianiem! UFC znów doceniło „Gamera”, Polak może być dumny

Mateusz Gamrot przebojem wdarł się do UFC i pnie się coraz wyżej w rankingu kategorii lekkiej. Co prawda przegrał ostatni pojedynek, co jednak nie zmienia faktu, że wciąż może on poważnie namieszać w czołówce. Już wcześniej „Gamer” był doceniany i zgarniał bonusy za swoje walki. Teraz jedna z nich została ponownie doceniona przez UFC, a może być jeszcze lepiej!