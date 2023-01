Michał Materla ze szczerym wyznaniem na temat alkoholu. Wielu tego o nim nie wiedziało, szokująca prawda wyszła na jaw

Ochroniarze nie mogli poradzić sobie z Mateuszem Gamrotem! Wszystko się nagrało, gwiazdor UFC dał się im we znaki

Michał Materla powrócił zwycięsko do klatki organizacji KSW. Po porażce z Mariuszem Pudzianowskim, "Bijące serce KSW" znów weszło do klatki i uniosło rękę w górę. Choć wiele osób spodziewało się, że zakończy w ringu karierę, tak się nie stało. Michał Materla najwyraźniej wciąż czuje głód sportu i chciałby wciąż walczyć. Czy ostatecznie tak zrobi? Tego nie wiadomo. W wywiadzie dla "MMA Rocks" przyznawał, że cztery z sześciu osób z jego narożnika odradzały mu dalsze starty!

Legendarny wojownik organizacji KSW zdecydował się też na szczere wyznanie. Jeszcze w szatni rozmawiano o odreagowaniu przy pomocy tzw. "śmieciowego jedzenia". Dziennikarz "MMA Rocks" nie omieszkał zapytać także o to.

- Ja może zacznę od tego co podsłuchałem przed chwilą. Na 10 pizz się już umawiałeś po tym wszystkim. To taka też w końcu możliwość odreagowania pod tym względem? - spytał. Materla zdecydował się na otwarte wyznanie na ten temat. - Taki nasz po prostu rytuał, że zawsze głowa musi sobie odpuścić. Nie pije alkoholu od 20 lat. Takie moje ujście, to jest śmietnikowe żarcie - przyznał.

Wiele osób nie wyobraża sobie takiego podejścia do tematu alkoholu. Materli trzeba jednak przyklasnąć - z pewnością wychodzi mu to na zdrowie!

Michał Materla - bilans walk

Michał Materla stoczył 41 walk w zawodowej karierze. Wygrał 32 pojedynki, ostatnio z Kendallem Grovem na XTB KSW 78 w Szczecinie. Wcześniej był mistrzem organizacji w wadze średniej. Przegrywał z wielkimi wojownikami - Michałem Materlą, Scottem Askhamem, Roberto Soldiciem czy Mariuszem Pudzianowskim.

