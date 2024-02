i Autor: HIGH League screen, Instagram/ marcin.najman Jacek Murański, Marcin Najman

Parodia Cesarza

Murański doszczętnie zaorał Najmana. Wideo rozchodzi się z prędkością błyskawicy. Padły słowa o brudasie Najmanie

Jeśli jest we freak-fightach walka, która choć się jeszcze nie odbyła, już stała się legendarna, to na pewno jest nią starcie Jacka Murańskiego z Marcinem Najmanem. Panowie w klatce mieli spotkać się już parę razy, ale jeszcze nigdy do tego nie doszło. Kolejna próba nastąpi podczas Clout MMA 4. Najman i Murański nie szczędzą sobie uszczypliwości, a ostatnie nagranie tego drugiego powoli podbija sieć.