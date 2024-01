Jacek Murański wpadnie w furie po tym, co opublikował Marcin Najman. Ogromna zniewaga tuż przed CLOUT MMA 4

Walki Marcina Najmana z Jackiem Murańskim od dawna domagają się fani freak fightów w Polsce, a samo starcie planowane było już dwukrotnie i zawsze coś stawało na drodze temu, aby panowie spotkali się w klatce. Tym razem mają to zrobić podczas marcowej gali CLOUT MMA 4 i jak nietrudno się domyślić, atmosfera staje się coraz gęstsza z każdym dniem, a "El Testosteron" szykuje swojemu rywalowi krwawy koniec nie tylko walki, ale całej jego kariery w internecie. Tym razem Najman postanowił po raz kolejny zagrać na nerwach Murańskiemu i znów porównał go do stworzonej przez Walta Disneya postaci dzwonnika z katedry z Notre-Dame - Quasimodo.

- Mówiłem Wam, że on się podszywa… To jest Kwazimodo- Dzwonnik z Notre Dame… No i dzwona zaliczy, jedyne pytanie to czy na gali @cloutmma 4 czy już na konferencji - napisał w mediach społecznościowych "El Testosteron" udostępniając specjalnie przygotowane na tę okazję zdjęcie. Z prawej strony znajduje się Jacek Murański, a obok niego maska postaci niezbyt hojnie obdarzonej urodą.

Takie publikacje z pewnością nie spodobają się Jackowi Murańskiemu i już podczas ich pierwszego spotkania na konferencji przed CLOUT MMA 4 można spodziewać się, że ochroniarze będą mieli sporo roboty podczas rozdzielania zwaśnionych strony. Gala CLOUT MMA 4 odbędzie się 9 marca w łódzkiej Atlas Arenie.