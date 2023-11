Myśleli, że to 18-letnia Roxie Węgiel. Tak naprawdę ma 32 lata i jest mistrzynią zapasów. Od jej zdjęć serce bije szybciej

Kariera Roxie Węgiel nabrała ogromnego rozpędu. Pięć lat temu cała Polska poznała ją jako 13-letnią zwyciężczynię Eurowizji Junior, a dziś jest już pełnoletnia i zaręczona. Na koncie ma wielkie hity, które znacząco powiększyły grono jej fanów. Widać to m.in. na Instagramie, gdzie profil wokalistki obserwuje ponad 1,4 miliona użytkowników! To sprawia, że jest ona jedną z najbardziej wpływowych Polek w sieci. Przekłada się to na współprace Roksany, które zupełnie nie pasują do jej dawnego dziecięcego wizerunku. W ostatnim czasie 18-latka dogadała się m.in. z marką produkującą bieliznę, a także biżuterię. Zwłaszcza ta pierwsza współpraca wywołała spore zamieszanie, które potęgowały odważne kreacje piosenkarki. Społeczeństwo podzieliło się na krytyków i obrońców Roxie, a temat jej przemiany stał się gorący. Potwierdziło się to ostatnio na Twitterze, gdzie jedno zdjęcie wywołało prawdziwą burzę.

Pomylili 18-letnią Roxie Węgiel z mistrzynią WWE. Chelsea Green zachwyca urodą

Na profilu "Rozgłośnia" pojawiło się prowokujące zdjęcie niby-Roxie w obcisłym limonkowym stroju, na którym jej wyraźnie podkreślone piersi odsłaniał głęboki dekolt przysłonięty cieniutkimi wiązaniami. "Najnowsze zdjęcie Roksany Węgiel" - brzmiał opis, a zmieszanie autora wyrażał stosowny emotikon. Wpis w kilkadziesiąt godzin trafił do ponad 260 tysięcy użytkowników! Trudno stwierdzić, czy była to zamierzona prowokacja, czy zwykła pomyłka wynikająca ze względu na podobieństwo Polki do 32-letniej Chelsea Green, kanadyjskiej gwiazdy WWE, czyli największej organizacji wrestlingowej na świecie. Zresztą nie wszyscy fani się zorientowali, co widać po komentarzach.

"Ale wyrosła", "Wyrosła", "Rośnie dziewczyna" - to jedne z wielu odpowiedzi ludzi, którzy uwierzyli, że jest to Roksana. Ci bardziej dociekliwi zauważyli, że tak naprawdę jest to uznana wrestlerka. Chelsea Green jest obecnie w WWE mistrzynią kobiecych tag teamów, czyli duetów. Jest jedną z największych gwiazd profesjonalnego wrestlingu wśród kobiet. Na Instagramie obserwuje ją blisko 900 tys. użytkowników, którzy podziwiają nie tylko jej umiejętności, lecz także urodę. Wciąż jest to mniej niż Roxie Węgiel, jednak niektóre zdjęcia 32-latki wręcz powalają. Te najgorętsze znajdziesz w galerii powyżej.