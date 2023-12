Natan Marcoń okrutnie zaorał polskiego piłkarza. Bóg Estetyki domaga się walki z Koseckim. Padły wymowne groźby

Hajto vs Wawrzyniak na CLOUT MMA 3: Santa Clout! Wielkie starcie dwóch byłych piłkarzy stanie się faktem

Na to wydarzenie kibice freak-fightów czekają od dłuższego czasu. Wydawało się, że do gali FAME MMA 20 dojdzie jeszcze w 2023 roku, ale federacja postanowiła, że w 2024 rok zacznie od mocnego uderzenia. Już podczas FAME Reborn odsłonięte zostały pierwsze karty FAME MMA 20. Wiadomo, że w lutym przyszłego roku debiut w klatce MMA zanotuje były reprezentant Polski, Jakub Kosecki. Będzie to kolejny były piłkarz, który spróbuje swoich sił w mieszanych sztukach walki. Jego rywalem będzie Tuszol.

Marcoń mocno o Koseckim. Apeluje o walkę

Niewykluczone jednak, że już teraz wykluwa się kolejny rywal dla Koseckiego. W mediach społecznościowych gorąco zrobiło się między nim a Natanem Marconiem. - Natan, moje nazwisko coś waży, obawiam się, że możesz tego nie udźwignąć. Proponuję więc zakończyć te twoje nieudolne zaczepki - napisał Kosecki na Instastories. "Bóg Estetyki" nie pozostał dłużny.

- Ważysz, to twoja kupa w gaciach z dsquared, które dostałeś od bogatego tatusia... tak samo jak całą twoją karierę. To ty mnie zaczepiałeś na trybunach i w wywiadach, więc już za późno. Witamy w grze - odpowiedział Marcoń. Influencer w kolejnym wpisie zasugerował, żeby FAME MMA zmieniło rozpiskę gali nr 20 i zestawiło go z Koseckim.