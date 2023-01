Nie żyje 27-letni Patryk Hebel. Utalentowany wojownik miał bić się o pas za miesiąc

Dokładnie za miesiąc Patryk Hebel miał walczyć na gali Silesian MMA w walce o pas. Niestety, 12 stycznia organizacja przekazała tragiczne wiadomości, których nikt nie mógł się spodziewać. 27-letni wojownik nie żyje. Okoliczności jego śmierci nie zostały ujawnione.

Silesian MMA opublikowało na Facebooku krótki wpis dotyczący tragicznej straty.

- Trudno właściwie dobrać słowa. Właśnie dotarła do nas informacja o śmierci Patryka. Do zobaczenia po drugiej stronie - czytamy we wpisie na Facebooku organizacji.

Dla 27-letniego Patryka miała być to trzecia walka dla Silesian MMA. Do tej pory rywalizował w Krwawym Sporcie, Octagon: No mercy czy Wotore. Portal Tapology wskazuje w jego przypadku na bilans 3 wygranych i 3 porażek we wszystkich formułach.

