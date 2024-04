Niespodziewane zdjęcie Joanny Jędrzejczyk z gwiazdorem FAME MMA. Fani nie wytrzymali. Legenda UFC musiała się tłumaczyć

Joanna Jędrzejczyk to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom MMA. Jej bogata kariera sprawiła, że niedawno została pierwszą Polką w historii w Galerii Sław UFC. Jako mistrzyni największej federacji MMA na świecie w latach 2015-2017 ma szczególne miejsce w sercach kibiców, jednak ostatnio musiała zmierzyć się z pewną krytyką. Wszystko dość niespodziewanie wywołało zdjęcie ze znanym polskim freak-fighterem, Jakubem Nowaczkiewiczem. Zawodnik FAME MMA opublikował na Instagramie dwa zdjęcia z "JJ" prosto z gór, a ta opublikowała je również na swoim profilu. To wystarczyło, aby poruszyć fanów, którzy byli mocno zdziwieni widokiem szeroko uśmiechniętej idolki podnoszącej freak-fightera za nogę.

"Pani Joanno, proszę nie iść drogą patologii i nie zadawać się z internetowym trollem z patologii" - brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy pod zdjęciami Jędrzejczyk i Nowaczkiewicza. Legenda UFC poczuła się wywołana do tablicy i szybko odpowiedziała na tę krytykę. "Cześć! Spędziłam z Kubą dzień na planie i bardzo dużo rozmawialiśmy. Ma w sobie bardzo dużo pokory i życiowego doświadczenia. Tak bardzo bym chciała, abyśmy więcej poznawali się w tym świecie OFFLINE" - wytłumaczyła 36-latka. Jej słowa rozczuliły freak-fightera, który odpowiedział wymownymi emotikonami.

i Autor: Instagram/Joanna Jędrzejczyk Joanna Jędrzejczyk i Jakub Nowaczkiewicz

Kim jest Jakub Nowaczkiewicz?

Jakub Nowaczkiewicz to zawodnik FAME MMA z bilansem 4-1 we freak fightach. Swoją karierę zaczynał w High League, gdzie był niepokonany - wygrał z "Kolarem", "Dredziastym" i "Czarem" znanym z Team X. Po zawieszeniu tej federacji trafił do FAME i w debiucie poniósł porażkę z "Josefem Bratanem". Ostatnią walkę stoczył na gali FAME 19, kiedy w boksie pokonał Roberta Karasia. Na Instagramie obserwuje go ponad 450 tysięcy użytkowników. Nowaczkiewicz swoją popularność zdobył w dużej mierze dzięki znajomości z "Ekipą Friza".

