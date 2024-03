i Autor: CLOUT MMA/ materiały prasowe Jacek Murański

ujawniono kulisy

Nieznane fakty o Jacku Murańskim padły na wizji! Ujawniono kulisy walki z Najmanem. To dlatego wynaleziono rzymska klatkę?!

Waldemar Kowalski 21:16

Walka Marcina Najmana z Jackiem Murańskim na gali CLOUT MMA 4 to kolejna próba zorganizowania starcia "El Testosterona" z "Muranem". Podczas programu "Roast", do studia dodzwonił się przedstawiciel federacji Elite Fighters, która w przeszłości miała doprowadzić do walki Najmana - Murański i postanowił przedstawić nieznane do tej pory informacje, które miały ujawnić kulisy tamtego starcia. Przy okazji widzowie mieli dowiedzieć się, dlaczego wymyślono rzymską klatkę.