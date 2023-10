O kolejnej walce Jacka Murańskiego może zrobić się głośno. Do klatki ma wkroczyć Amadeusz Ferrari. To może być krwawa jatka

Obrzydliwe zachowanie gwiazdy UFC. Pozował do zdjęcia ze zbrodniarzem, aż robi się niedobrze na ten widok

Jacek Murański do sobotniego wieczora nie miał jeszcze okazji cieszyć się ze zwycięstwa w sportach walki. Na koncie miał kilka pojedynków, ale choć za każdym razem popisywał się solidnym charakterem, nie był w stanie pokonać rywali. Tym razem los się do niego uśmiechnął i w walce na PRIME MMA 6 pokonał "Starego Wiewióra" przez nokaut. Jak sam wyjawił po pojedynku, w końcu był w pełni zdrowy i to w dużej mierze pomogło mu wygrać.

Murański i Ferrari zawalczą przeciwko Wiewiórkom?

- Po raz pierwszy miałem okazję zawalczyć w pełni zdrowy. Nie chcę wchodzić tu w szczegóły, bo mam zamiar niebawem ujawnić pewne kwestie, ale dotychczasowe urazy wyłączały nawet zwykłą aktywność fizyczną, a co dopiero tak ekstremalne walki - zdradził Murański w rozmowie z "Super Expressem". Podczas wywiadu został również zapytany o plany na przyszłość. Okazuje się, że w grę wchodzi bardzo ciekawe rozwiązanie.

- Nie wiem, skąd to wiecie, ale faktycznie były rozmowy, aby była walka dwa na dwa. Ja z Amadeuszem Ferrarim kontra Maciek i Maksymilian Wiewiórka. Jest taka oferta na stole i będziemy się nad nią mocno zastanawiać. W zasadzie sam się o tym niedawno dowiedziałem, że to już tak oficjalnie się zrobiło. Ale jest też możliwość, że zawalczę z "młodym" Wiewiórem - wyjawił Murański.