i Autor: Super Express Don Kasjo

Musiał oboleć

Potężnie zmasakrowana twarz Don Kasjo po walce. Odwracaliśmy wzrok od tych zdjęć. Potworne obrazki

Tomasz Piechna 7:18

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński po raz pierwszy od debiutu we freak-fightach musiał pogodzić się z drugą porażką z rzędu. Przed kilkoma miesiącami został pokonany przez Dominika Zadorę, a tym razem żadnych szans nie dał mu Paweł Tyburski. Dla Don Kasjo była to trudna walka, bo przyjmował sporo ciosów, co widać było po jego twarzy. Z klatki schodził w asyście ratownika.