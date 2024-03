Patrzenie na to, co dzieje się z Krzysztofem Radzikowskim sprawia fizyczny ból. Dla wielu to już katusze, ogromny wysiłek

Starty w zawodach stongman sprawiły, że Krzysztof Radzikowski zbudował pokaźną muskulaturę i nawet pomimo odejścia od swojej dyscypliny, nadal spędza on masę czasu na siłowni, aby jego sylwetka wygląda jak najlepiej. Pomimo upływając lat to, jak wygląda Krzysztof Radzikowski u wielu może budzić zachwyt tym bardziej widząc, jak były strongman wygląda przy Robercie Burneice. Gwiazdor Gogglebox TTV, który jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych postanowił pokazać teraz swoim fanom, że nawet mając dłuższą przerwę od wyciskania potężnych ciężarów, dalej jest w stanie zaskoczyć wielu.

Na Instagram Stories Radzikowskiego pojawiły się krótkie nagrania z siłowni, gdzie jak sam napisał, po pięciu latach od przysiadów, postanowił zrobić serię 5 razy 200 kilogramów i nie miał żadnego problemu, aby wykonać ćwiczenia. Chwilę później gwiazdor Gogglebox TTV oraz jeden z twórców kanału "Strong Ekipa" na YouTube wycisnął 230 kilogramów w martwym ciągu.

Mina byłego siłacza jasno daje do zrozumienia, że takie ciężary to nie są przelewki, jednak Radzikowski po kilku głębszych wdechach uniósł do góry uginającą się od ciężaru sztangę, czym mógł wywołać u wielu swoich fanów prawdziwy szok. Były stongman pomimo upływu lat nadal utrzymuje niezwykłą formę i sylwetkę, co przekłada się chociażby na 52 cm w jego bicepsie.