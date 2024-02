Paweł Jóźwiak okrutnie zdzielony z liścia! Potworna zadyma przed CLOUT MMA 4, ochrona miała pełne ręce roboty

Szokujące wieści tuż przed walką Schreiber - Goha Magical! Donieśli na Mariannę do posła PiS-u. Radykalne kroki influencerki

Karta walk zbliżającej się wielkimi krokami gali CLOUT MMA 4. która odbędzie się już 9 marca w łódzkiej Atlas Arenie naszpikowana jest zestawieniami, w których aż kipi od negatywnych emocji i niechęci rywali. Jednym z takich starć bez dwóch zdań jest pojedynek Pawła Jóźwiaka z Adrianem Ciosem, pomiędzy którymi iskrzy już od dłuższego czasu. Prezes federacji FEN podczas konferencji przed CLOUT MMA 4 podzielił los Marcina Najmana, który podczas jednego ze spotkań z Ciosem otrzymał cios z otwartej dłoni z zaskoczenia. Jak nietrudno się domyślić, Paweł Jóźwiak od razu ruszył na rywala.

Podczas panelu, na którym obecni byli Cios i Jóźwiak, prowadzący Mateusz Kaniowski zaprosił rywali do "Face 2 Face'a". Od samego początku rywale zaczęli skakać sobie do gardeł, jednak ochroniarze zaufali im, że to spotkanie może zakończyć się bez większych incydentów. Cios wykorzystał ten moment, aby uderzyć wyraźnie zaskoczonego Jóźwiaka, który nawet nie zdążył zareagować i przyjął uderzenie bez gardy.

W tym momencie do akcji wkroczyli ochroniarze, którzy natychmiast odseparowali zawodników od siebie i odsunęli ich na bezpieczną odległość. Paweł Jóźwiak zarzekał się, że kara dla jego rywala przyjdzie już w oktagonie, gdzie żaden ochroniarz nie będzie mu przeszkadzał. Gala CLOUT MMA 4 już 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. PPV na galę CLOUT MMA 4 możecie kupować TUTAJ.