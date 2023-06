Piekielnie ważne wieści o federacji KSW! Wielu kibiców czekało na tę decyzję, jest oficjalne potwierdzenie

Nie mogliśmy uwierzyć, gdy Marcin Najman wyjawił co łączy go z Diego Maradoną. "El Testosteron" wskazał akurat na ten szczegół

to go łączy z Marodoną

W czerwcu odbyła się gala XTB KSW Colosseum 2, gdzie nie brakowało emocji, a także dramatu, związanego z kontuzją Mariana Ziółkowskiego tuż przed walką z Salahdinem Parnassem. W walce wieczoru Mamed Khalidov skrzyżował rękawice już trzeci raz w historii ze Scottem Askhamem. W pierwszym pojedynku górą był Brytyjczyk, jednak w dwóch kolejnych efektywnymi nokautami popisywała się legenda KSW. To była kolejna gala mieszanych sportów walki transmitowana przez Viaplay. Wcześniej KSW było pokazywane w telewizji Polsat. U skandynawskiego operatora oprócz jednej z największej gali w Europie jest także transmitowana piłkarska liga angielska.

Kibice będą zachwyceni! KSW zdradziło bardzo ważną informację, oficjalne stanowisko

Umowa KSW z Viaplay jest ważna do końca 2023 roku, z możliwością przedłużenia i tak też się stało. Przy nawiązywaniu współpracy głos wówczas zabrał Maciej Kawulski. - Koniunktura, ekspansja na świat zmusza nas do działań. Jeśli chcesz jakości, to ta jakość musi być opłacana przez więcej rynków - powiedział współwłaściciel KSW. Ważną kwestią jest to, że od początku umowy warunki są spełniane, czyli 12 gal w 12 miesięcy.

Na temat przedłużenia umowy wypowiedział się Martin Lewandowski w rozmowie ze "Sport.pl". - Po pierwszym okresie owocnej współpracy, przedłużyliśmy naszą umowę na kolejne lata. Mamy zatem obowiązującą wieloletnią umowę z naszym strategicznym partnerem telewizyjnym - podsumował