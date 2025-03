Dom Mariusza Pudzianowskiego zwali was z nóg. Luksusowej posiadłości Pudziana niczego nie brakuje

Znakomite informacje dla fanów sportów walki w Polsce. Jak poinformował ostatnio portal InTheCage.pl, już niedługo w ringu federacji ONE Championship ma zadebiutować Vanessa Romanowski. Polska zawodniczka ze szwedzkimi korzeniami stawia coraz śmielsze kroki w świecie sportów walki. Swój debiut dla ONE ma stoczyć w formule muay thai.

Vanessa Romanowski miała okazję dwukrotnie zaprezentować się polskiej publiczności podczas gal Strike King. Zaliczyła jedną wygraną i jedną porażkę. Mimo ostatniej przegranej, pokazała swój wielki talent. Wielu mówi wprost, że może być następczynią Joanny Jędrzejczyk. Legenda UFC pracuje nad karierą 20-latki.

- Jest moją menedżerką i mamy bardzo fajną współpracę. Bardzo się cieszę, że mnie wspiera i jestem jej wdzięczna - mówiła przed ostatnią walką młoda zawodniczka.

Romanowski jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych

Vanessa Romanowski działa nie tylko w ringu, ale także w social mediach. Jej profil na Instagramie obserwuje niemal 90 tysięcy fanów. Publikuje tam nagrania nie tylko z przygotowań i walk, ale także swojego bieżącego życia.

Wiele czasu spędza we wschodniej Azji, gdzie regularnie trenuje z najlepszymi, szykując się do kolejnych pojedynków. Kiedy zawalczy w ONE? Tego na razie nie wiadomo. Z pewnością jednak jej debiut tam wzbudzi ogromne zainteresowanie wśród kibiców. Trzymamy kciuki!