Pierwsze słowa Mariusza Pudzianowskiego po porażce. Ogłosił ważną decyzję! „To był zaszczyt”

Pudzianowski vs Khalidov

To nie trwało długo! Mariusz Pudzianowski przegrał w pierwszej rundzie z Mamedem Khalidovem. Pojedynek dwóch ikon zakończył się w niespełna dwie minuty. Przed, w trakcie i po pojedynku nie brakowało okazywania sobie gestów szacunku. Pudzianowski i Khalidov pokazali, że są prawdziwymi sportowcami. Po pięknym rzucie na matę Mamed przełożył Pudziana tak, że ten znalazł się na brzuchu.

To była brutalna egzekucja. Khalidov w parterze zasypał Mariusza Pudzianowskiego gradem ciosów, kończąc walkę. „Pudzian” odklepał ciosy i przerwano pojedynek.

„Dominator” nie wyszedł do rozmowy z mediami. Pierwszy raz głos po porażce zabrał na swoich mediach społecznościowych. Przyznał, że Mamed zasłużył na wygraną, a sam pojedynek był dla niego zaszczytem. Zapowiedział też, że to nie koniec jego kariery.

- Należało się i wygrał!!! Nie ma co komentować był lepszy. To był dla mnie zaszczyt walczyć z mistrzem dwóch kategorii wagowych KSW! To nie było moje ostatnie słowo, wrócę silniejszy – napisał Pudzianowski.

KSW 77. Wyniki gali

Walka wieczoru:

120,2 kg/265 lb: Mamed Khalidov #2 MW vs Mariusz Pudzianowski #3 - wygrana Khalidova przez TKO

Walka o pas wagi koguciej:

61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz #C vs Jakub Wikłacz #1 - wygrana Wikłacza przez niejednogłośną decyzję sędziów

Walka o pas wagi półciężkiej:

93 kg/205 lb: Ibragim Chuzhigaev #C vs Ivan Erslan #1 - wygrana Chuzhigaeva przez jednogłośną decyzję sędziów

Karta główna: