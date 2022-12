Mamed Khalidov poskromił Pudzianowskiego w niecałe dwie minuty! Spektakularne zwycięstwo legendy w walce stulecia [WYNIK]

Pudzianowski vs Khalidov WYNIK WALKI KSW 77 Pudzianowski vs Khalidov

Walka Mariusza Pudzianowskiego z Mamedem Khalidovem przejdzie do historii bez względu na wynik. To było starcie zawodników z innych kategorii wagowych i z całkiem innymi karierami, ale łączy ich jedno – przez lata przyciągnęli do KSW i MMA w Polsce tysiące kibiców. Dla Pudzianowskiego to swoista nagroda, a jak on sam mówi, też egzamin. Były strongman wszedł do świata MMA 13 lat temu, walcząc z Marcinem Najmanem, i chyba mało kto spodziewał się, że będzie osiągał takie sukcesy i walczył tak długo. Ukoronowaniem tego była właśnie walka z wielokrotnym mistrzem KSW i inną legendą tej federacji, która zainspirowała do trenowania tego sportu wielu młodych ludzi w naszym kraju.

Walka Pudzianowskiego z Khalidovem budziła wielkie emocje. Z jednej strony było wiadomo, że to zestawienie dość egzotyczne z racji różnicy warunków fizycznych i doświadczenia obu zawodników. Jednakże walka "Pudziana" z Michałem Materlą pokazała, że były strongman nie stoi na straconej pozycji z dużo bardziej doświadczonymi zawodnikami. Mamed to jednak poziom wyżej pod wieloma względami. 42-latek udowodnił to w sobotni wieczór w Gliwicach!

Khalidov poskromił Pudziana w pierwszej rundzie! Spektakularna wygrana

Khalidov od pierwszej sekundy wszedł na najwyższe obroty, choć po próbie backfista dał się złapać Pudzianowskiemu. "Najsilniejszy człowiek świata" próbował zyskać przewagę w klinczu pod siatką, ale tam wielokrotny mistrz KSW wykazał się niesamowitymi umiejętnościami i dwukrotnie przewrócił rywala! Zyskał nad nim przewagę w parterze i w końcu doszedł do pozycji, w której zasypał "Pudziana" ciosami, a sędzia przerwał walkę po niespełna dwóch minutach! Poniżej nasza relacja na żywo z walki Pudzianowski - Khalidov:

Na żywo XTB KSW 77 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Fani też nieco skonsternowani, ale pamiętajmy, że Mamed to zdecydowanie bardziej doświadczony i utalentowany zawodnik. Mimo że spodziewałem szybkiego rozstrzygnięcia to mimo wszystko była to dla mnie dziwna walka .Pudzian jakby bez pomysłu na walkę beż typowej dla siebie agresji ringowej wlasciwie nie wyprowadził żadnego ofensywnego posunięcia #KSW77 — Piotr Skorupa (@piotrz1989) December 17, 2022 Aż trudno uwierzyć, że tak szybko się tak skończyło. Wydawało się, że Mamed będzie miał problem z tak wielkim rywalem. Prawda okazała się brutalna dla Pudzianowskiego. Mamed ruszył mocno, ale szybko uciekał, by nie dostać mocnej kontry. Pudzianowski przycisnął rywala do siatki, jednak Khalidov szybko odpowiedział dwoma obaleniami! Pudzian nie zdołał wyrwać się z parteru, Mamed wszedł za jego plecy i zaczął bezlitośnie okładać, aż w końcu Pudzianowski nie miał jak się bronić i sędzia przerwał walkę. Pudzianowski vs Khalidov runda I KOOOOOOONIEEEEEEEEC MAMED ZNISZCZYŁ PUDZIANOWSKIEGO! Pudzianowski vs Khalidov runda I ZACZĘLI! Obaj są już w klatce, za chwilę zaczniemy starcie legend organizacji KSW! A teraz w drogę do klatki wyruszył Mamed Khalidov. Mariusz Pudzianowski już zmierza do klatki! Jeszcze chwila przerwy przed walką wieczoru. Boże to już za chwilę...😭😭#KSW77 pic.twitter.com/NM9kNQabHJ — Heheszky  (@Daniel_Heheszky) December 17, 2022 A teraz przed nami już tylko najważniejsza walka nie tylko tego wieczoru, ale i w całym KSW! Wikłacz zasłużenie wygrał, niesamowicie ciasna kontrola i maksymalne wykorzystanie błędów Sebićia, kiedy np. zostawał blisko siatki. Cholera mi jednak szkoda najbardziej efektownie walczącego mistrza KSW.#KSW77 — Tomasz 'TJ' Marciniak (@tjmarciniak) December 17, 2022 Niejednogłośną decyzją sędziów wygrywa Jakub Wikłacz! Mamy nowego mistrza KSW wagi koguciej! Przybysz vs Wikłacz runda V Wydawało się, że tym razem Przybysz będzie chciał walczyć w stójce, ale gdy chciał uciec z parteru, to Wikłacz go próbował zatrzymać. Wówczas Przybysz zaczął mocno obijać rywala z góry, jednak nie zdołał go wykończyć, a 90 sekund przed końcem Wikłacz przeszedł do pozycji dominującej. Wszystko wskazuje na to, że Wikłacz wygra to na punkty! Przybysz vs Wikłacz runda IV Trochę dłużej potrwała runda w stójce, gdzie Przybysz starał się obijać tułów rywala. Później poszedł po parter i... Wikłacz momentalnie przerzucił rywala i wszedł w dosiad, gdzie kontrolował rywala i szukał duszenia. Na niespełna dwie minuty przed końcem Wikłacz przeszedł za plecy rywala by spróbować innego duszenia, lecz Przybysz zdołał się wyrwać. Jednak w taki sposób, to nie obroni on swojego pasa... Przybysz vs Wikłacz runda III Niema cała runda w parterze, ale tym razem więcej czasu to Wikłacz kontrolował rywala i nie dawał zrobić zbyt wiele. Na 40 sekund przed końcem Przybysz zdołał wstać, ale Wikłacz dociskał go do siatki i w końcu znów rzucił na ziemię. Tam pretendent zapiął Przybyszowi gilotynę i tylko gong uratował mistrza przed stratą pasa! Przybysz vs Wikłacz runda II Znów szybko przeszliśmy do parteru, Wikłacz sprowadził Przybysza do ziemi i miał już pozycję boczną, z której jednak mistrz szybko uciekł! Przed dłuższy czas to właśnie on był na górze i szukał możliwości skończenia swojego rywala, ale Wikłacz także bardzo mądrze się bronił, a na półtorej minuty przed końcem zdołał przetoczyć się i znów wejść na górę, choć nie wymyślił nic, by wykończyć przeciwnika. Przybysz vs Wikłacz runda I Zaczęło się dość spokojnie, ale później Wikłacz skutecznie poszedł po obalenie i zdołał docisnąć rywala pod siatką i kontrolował jego nogi, że ten nie mógł wstać. Obił też kilkukrotnie tułów mistrza, jednak niewiele to dało i na minutę przed końcem Przybysz zdołał się podnieść. Do końca rundy zabrakło groźniejszych akcji. Przybysz vs Wikłacz runda I Zaczynamy drugą walkę mistrzowską! W 2017 roku Wikłacz pokonał Przybysza, w 2020 roku lepszy okazał się Przybysz. Teraz zmierzą się po raz trzeci - Przybysz jako mistrz KSW wagi koguciej, Wikłacz jako pretendent. Przed nami druga walka mistrzowska, a zarazem dokończenie trylogii. Sebastian Przybysz vs Jakub Wikłacz. #KSW77

Czapki z głów dla Chuzhigaeva i Erslana 👏👏👏. Co za pokaz odporności z obu stron.

Czyżby Gnidko kolejnym przeciwnikiem dla mistrza 🤔? — Maciej Krywalski (@MaciejKrywalski) December 17, 2022 Czużigajew broni pasa mistrza KSW jednogłośną decyzją sędziów! Czużigajew vs Erslan runda V Erslan wyraźnie szukał nokautu na rywalu, ale było mu bardzo ciężko, bo Czużigajew, mimo zmęczenia, wciąż był bardzo aktywny na nogach. Chorwat kilka razy trafił, jednak było to za mało, by znokautować mistrza i o wszystkim zdecydują sędziowie, a wiele wskazuje na to, że Czużigajew obroni pas. Czużigajew vs Erslan runda IV Znów trochę mniej akcji, bo po obu widać już zmęczenie. Erslan wie, że przegrywa na punkty i mocno ruszył do przodu w dalszej fazie partii. Zdołał nieco obić rywala, ale mistrz to przetrwał i solidnie odpowiedział Chorwatowi! Erslan jakimś cudem wytrwał kilka potężnych bomb i znów skontrował Czużigajewa! Znów wydawało się, że Erslan zaraz padnie, a on znów zdołał ustać. Czużigajew vs Erslan runda III Erslan w końcu ruszył lepiej do walki! Rzucił kilka ciosów na Czużigajewa, ale mistrz zdołał uniknąć nokautu. Później znów więcej z walki miał właśnie Czużigajew i w pewnym momencie piękny backfistem rzucił Erslana na matę! Chorwat zdołał się jednak podnieść, wybronić i nawet skontrować! Było blisko nokautu i trudno uwierzyć, że pretendent to przetrwał. Czużigajew vs Erslan runda II Druga runda zdecydowanie lepsza, większa aktywność z obu stron, ale i więcej z walki ma mistrz. Czużigajew mocno dwa razy trafił Chorwata i ten wyraźnie to odczuł. Z kolei Erslan niewiele zrobił, by zrewanżować się rywalowi, choć pod koniec popisał się mocnym kopnięciem. Czużigajew vs Erslan runda I Mistrz zdecydowanie bardziej aktywny, ale pierwsza runda minęła przede wszystkim pod znakiem badania się z obu stron. Czużigajew częściej atakował, ale zaraz po uderzeniu wycofywał się, bojąc się wielkiego zasięgu swojego rywala. Ten z kolei zdawał się przeczekiwać, żeby poznać, co może zrobić mu rywal. Nie była to najciekawsza runda tego wieczoru. Czużigajew vs Erslan runda I Zaczynamy pierwszą walkę mistrzowską! Czużigajew i Erslan już wchodzą do klatki! Przed nami już tylko trzy walki - w tym dwie mistrzowskie. Nie wszyscy zgadzają się z sędziami. Mimo wszystko trochę zaskoczenie z tą wygraną Rutkowskiego #KSW77 #KSW — Jakub (@_jakuub) December 17, 2022 Niejednogłośną decyzją sędziów wygrywa Rutkowski! Rutkowski vs Eskiev runda III Rutkowski dobrze obijał rywala całą rundę, jednak pod sam koniec dostał potężny cios, który nim zatrząsnął. Eskiev rzucił się na rywala, nie zdołał jednak wykończyć rywala. Na koniec jeszcze Polak obalony przez przeciwnika i decyzja sędziowska jest trudna do przewidzenia! Rutkowski vs Eskiev runda II Znów przez większość czasu mieliśmy stójkę i lepiej zaczął Eskiev, ale później Rutkowski znalazł swój sposób na rywala - obijał mu low-kickami łydkę wykrocznej nogi i mocno ograniczył ruchliwość swojego rywala. Na koniec jeszcze Eskiev znalazł obalenie, ale niewiele to dało przed gongiem. Rutkowski vs Eskiev runda I Dużo wymian, ciosów, kopnięć, ale przez całą rundę nie było w tym chaosu. Obaj zarówno dobrze przygotowywali ciosy, jak i się bronili. Dopiero pod koniec rundy Eskiev trafił Polaka tak, że nim wstrząsnęło, ale nie zdążył już pójść za ciosem. Rutkowski vs Eskiev runda I Zaczęli! Przypominamy, że to walka numeru "1" (Rutkowski) i numeru "2" (Eskiev) wagi piórkowej KSW. Przed nami ostatnia walka przed walkami mistrzowskimi. Daniel Rutkowski vs Lom-Ali Eskiev. Wrócił stary dobry Andrzej Grzebyk. Nie cackał się ze swoim przeciwnikiem tylko od razu ruszył agresywnie i efektownie skończył Brazylijczyka. Siedem walk i wszystkie skończone przed czasem 🔥#KSW77 — Sebastian Warowny (@S_Warowny) December 17, 2022 Grzebyk vs Jasse runda I Ostatecznie Grzebyk posłał na deski swojego rywala ciosem na wątrobę. Grzebyk vs Jasse runda I KONIEC! GRZEBYK WYGRYWA! Grzebyk zaczął aktywnie od ciosów w stójce, niestety, Jasse szybko przeniósł walkę do ukochanego przez siebie parteru. Polak wywinął się Brazylijczykowi i zdołał wejść na górę, jednak tam Jasse dobrze się bronił przed technikami. Grzebyk spróbował siłowego rozwiązania i okrutnie obijał rywala z góry i choć nie skończył go tam, to po powrocie do stójki znokautował rywala! Grzebyk vs Jasse runda I Zaczynamy! Pirvulescu zniszczony w oktagonie KSW! Potężny Gnidko potrzebował tylko 38 sekund, co za kopniak! Ale tu jeszcze możecie rzucić okiem, jak Gnidko znokautował Pirvulescu. Teraz nie mieliśmy już żadnej przerwy, kolejna walka przed nami! Andrzej Grzebyk vs Oton Jasse. Kaczmarczyk vs Hintzen runda I Kaczmarczyk najpierw trafił rywala sierpem na korpus, później zgiętego w pół obijał kolanami trafiając na głowę. Po chwili zmienił jednak taktykę i kolanem znów uderzył na korpus, co rzuciło Hintzena na ziemię, a sędzia przerwał walkę. Kaczmarczyk vs Hintzen runda I KOOOONIEEEEC! KACZMARCZYK PIĘKNIE WYKOŃCZYŁ HINTZENA! Kaczmarczyk vs Hintzen runda I Zaczęli! Koniec przerwy, lecimy z kolejną walką! Patryk Kaczmarczyk vs Pascal Hintzen. 🇺🇦Bohdan Gnidko, co za nokaut! Czas na poważniejszego przeciwnika, definitywnie.#KSW77 — Bartłomiej Wypartowicz (@WypartowiczBa) December 17, 2022 Chwila przerwy przed kolejną walką. Gnidko vs Pirvulescu runda I Chwilę po wznowieniu Ukrainiec wyprowadził prawy high-kick, Rumun runął na ziemię i sędzia przerwał walkę, zanim Gnidko zdołał zatłuc rywala. Gnidko vs Pirvulescu runda I KOOOONIEEEEEC! Gnidko świetnie kopnięciem zgasił Pirvulescu! Gnidko vs Pirvulescu runda I Rumun na szczęście wraca do walki! Gnidko vs Pirvulescu runda I Zaczęło się bardzo mocno, ale przerwa, Pirvulescu dostał kolano na krocze... Gnidko vs Pirvulescu runda I I zaczynamy kolejną walkę! Mamed Khalidov zalał się łzami przed walką z Pudzianowskim! Emocjonalna reakcja na prezentacji, niecodzienne obrazki Ale zanim pierwsza walka po prezentacji, możecie przeczytać więcej o tym, jak Mamed wzruszył się, gdy wyczytano jego nazwisko. Przed nami już kolejna walka na KSW 77! Bohdan Gnidko vs Mădălin Pîrvulescu. Moment prezentacji był bardzo wzruszający dla Khalidova, któremu łzy zakręciły się w oczach... W związku z prezentacją mamy chwilę przerwy. Przed nami jeszcze 7 walk. Przed nami prezentacja zawodników karty głównej gali XTB KSW 77. Dobra walka Domina, metodyczne punktowanie, męczenie Likusa i zakończenie walki przez trójkąt nogami w 3 rundzie! #KSW77 — Patryk Rybka (@RybkaPatryk) December 17, 2022 Domin vs Likus runda III KONIEC przed czasem! Domin dusi Likusa! Obaj w trzeciej rundzie byli wyraźnie zmęczeni, co nie przeszkodziło jednak obijać się wzajemnie. W połowie rundy Likus chciał pójść po nogi, ale Domin wywinął się i wszedł w półgardę, z której starał się męczyć Likusa ciosami z góry. Pod sam koniec zrobiło się bardzo dynamicznie, Likus przetoczył rywala, ale pozwolił zapiąć mu na sobie trójkąt nogami i przegrał przez poddanie! Domin vs Likus runda II Domin ruszył od razu na swojego rywala od początku drugiej rundy. Po serii ciosów zdołał docisnąć Likusa do siatki, a potem sprowadził go do parteru. Domin nie zdołał rozbić rywala ciosami, jednak powoli, powoli dopinał trójkąt na szyi rywala i niezwykle go tym zmęczył, choć ostatecznie nie zdołał go wykończyć! Domin vs Likus runda I Obaj zawodnicy mocno aktywni od początku, obaj próbowali i kopnięć, i ciosów pięściami, choć brakowało czystych trafień - Domin i Likus dobrze wyczuwali swoje zamiary. Domin spróbował obalić rywala, jednak Likus szybko z tego uciekł. Pod koniec rundy Domin dobrze trafił Likusa prawym, który zachwiał młodym zawodnikiem, zdołał później jeszcze go obić, jednak nie dał rady dokończyć rywala. Domin vs Likus runda I Zaczęli! KSW nie zwalnia tempa. Przed nami już czwarta walka, Michał Domin vs Patryk Likus. #KSW77

Liasse zasłużył na przeciwnika z "czołówki" z lekkiej — Maciej Krywalski (@MaciejKrywalski) December 17, 2022 Liasse vs Gralak runda II Liasse miał więcej z pierwszej rundy i w drugiej także był aktywniejszy. W końcu udało mu się znaleźć odpowiednią pozycję i zakończył walkę niemal tak samo, jak skończyło się poprzednie starcie - Liasse udusił zza pleców Gralaka w parterze. Liasse vs Gralak runda II KONIEC! Liasse udusił Gralaka! Liasse vs Gralak runda I Walka zaczęła się od przepychanki fizycznej pod siatką, Później Gralak zerwał ten klincz, ale później, po mocnym ciosie od Liasse, znowu wróciliśmy pod siatkę. Gralak znów wyrwał się z klinczu i znów do niego wróciliśmy niedługo po dobrej kontrze Luksemburczyka. Lepsze wrażenie sprawiał Liasse, a ogólnie nie mieliśmy wielu emocji, duże siłowania się na obrzeżu klatki. Liasse vs Gralak runda I Zaczęli! Ale nie ma co przedłużać, bo kolejni zawodnicy już zmierzają do klatki. Przed nami starcie Yann Liasse vs Adrian Gralak. Krótko i treściwie. Brawo Shamad👊🏻🔥 #KSW77 — Łukasz Jurkowski (@Jurasmma) December 17, 2022 Erzanukaev vs McNally runda II Runda zaczęła się od... przerwy, bo McNally dostał w krocze. Na szczęście wrócił do walki, ale nie potrwała ona dla niego już z byt długo. Erzanukaev świetnie polował na poddanie rywala w parterze i robił to tak długo, aż znalazł. Będąc za plecami rywala kilkukrotnie próbował zapiąć duszenie i w końcu mu się to udało. Erzanukaev vs McNally runda II KONIEC! Erzanukaev poddaje McNally'ego!!! Erzanukaev vs McNally runda I McNally zaczął bardziej aktywnie, ale Erzanukaev szybko oddał dwoma mocnymi low-kickami. Irlandczyk starał się później obalić Polaka, ten jednak zdołał się przed tym obronić. McNally wyraźnie aktywniejszy i nie dający chwili spokoju rywalowi, choć w końcówce Erzanukaev ciekawie próbował wykończyć rywala duszeniem w parterze. Erzanukaev vs McNally runda I Zaczęli! I lecimy dalej, przed nami starcie Shamad Erzanukaev vs Carl McNally. Czyżewska vs Karasowa runda I Czyżewska od samego początku była bardziej aktywna, obijała rywalkę od początku. W końcu trafiła czysto, zamroczyła rywalkę, Karasowa próbowała się jedynie zasłaniać pod gradem ciosów Polki i sędzia przerwał starcie. Czyżewska vs Karasowa runda I KOOOOONIEEEEEC! Czyżewska kompletnie rozbiła Karasową! Czyżewska vs Karasowa runda I Zaczęły! Bez zbędnego przedłużania - Oleksandra Karasowa już wywołana do klatki, za chwilę pojawi się w niej także jej rywalka, Wiktoria Czyżewska. Pierwszą walką będzie walka dwóch debiutantek i jedyna dzisiaj walka kobiet - Wiktoria Czyżewska vs Oleksandra Karasova. Dobry wieczór! Zaczynamy wieczór z galą XTB KSW 77, na której zmierzą się Mamed Khalidov i Mariusz Pudzianowski. Przed tym jednak 10 niezwykle ekscytujących walk, w tym dwie walki mistrzowskie! Witamy w relacji na żywo z gali XTB KSW 77! Start gali ok. godziny 19:00, bądźcie z nami!

