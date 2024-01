Pilne informacje przed walką Khalidov - Adamek. Tyle trzeba zapłacić za PPV. Jest jeden haczyk

Adamek z Khalidovem zmierzą się w klatce, ale na zasadach boksu zawodowego - pojedynek zakontraktowano na 6 rund po 3 minuty w 10-uncjowych rękawicach. Dla Adamka będzie to pierwsza batalia po ponad pięcioletniej przerwie. "Góral" z Gilowic jest faworytem bukmacherów oraz większości ekspertów, ale rzecz jasna nie lekceważy rywala i już od kilkunastu dni w pocie czoła przygotowuje się do starcia z legendą KSW w Świeradowie-Zdroju.

Karta walk gali XTB KSW Epic: Adamek - Khalidov

Walka wieczoru zapowiada się wybornie, ale oczywiście smakowitych kąsków będzie znacznie więcej. Szefowie KSW zdradzili, że kibice w Gliwicach zobaczą także turniej, który wyłoni nowego mistrza wagi półciężkiej. O wakujący tytuł rywalizować będą: Rafał Haratyk (nr 1 w rankingu), Marcin Wójcik (nr 3), Kleber Raimundo Silva (nr 5) oraz Damian Piwowarczyk (nr 6). Pary półfinałowe wyłonią... kibice w głosowaniu, które wystartuje na stronie KSW w najbliższy piątek. Ostatnim mistrzem tej kategorii był Ibragim Czużygajew, który jednak nie przedłużył umowy z KSW i w efekcie stracił trofeum.

Cena PPV za galę XTB KSW Epic: Adamek - Khalidov

Kolejne zestawienia z pewnością poznamy w najbliższych dniach, wiemy już z kolei ile będzie trzeba zapłacić za dostęp do transmisji z gali w Gliwicach. Kibice mają do wyboru dwa pakiety - basic i premium. Pierwszy kosztuje 35 zł, drugi - 39,99 zł. Do tego trzeba dorzucić koszty prowizji - 1 zł lub 2 zł w zależności od formy płatności. Ważna informacja jest taka, że ceny są promocyjne i obowiązują tylko do końca stycznia!