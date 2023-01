Piotr Szeliga bez ogródek o walce z Arkadiuszem Tańculą! Nie zostawił złudzeń, jasne stanowisko

Zarówno Piotr Szeliga, jak i Arkadiusz Tańcula mieli zawalczyć na gali FAME 17, która odbędzie się 3 lutego w krakowskiej TAURON Arenie, jednak na chwilę przed wydarzeniem gwiazdor serialu "Lombard. Życie pod zastaw" wypadł z walki z Maksymilianem Wiewiórką przez kontuzję. Do pojedynku z Marcinem Wrzoskiem szykuje się w dalszym ciągu Piotr Szeliga, a jego fani już zastanawiają się, z kim mógłby skrzyżować rękawice w przyszłości. Dość nieoczekiwanie jeden z fanów zaproponował walkę z Tańculą, z którym "Szeli" jest w bardzo dobrych relacjach i szybko okazało się, że takie starcie nie będzie miało miejsca.

Zapytali Piotra Szeligę o walkę z Arkadiuszem Tańculą. Odpowiedź mogła być tylko jedna

Podczas Q&A, jeden z fanów "Szeligiego" zapytał, czy gdyby odbyła się jego walka z Tańculą, to pokonałby go w K1, czy w MMA. Rywal Marcina Wrzoska od razu zaznaczył, że nie ma szans na takie starcie w przyszłości, ze względu na relacje, jakie łączą go z gwiazdą "Lombard. Życie pod zastaw".

- Powiem Wam tak. Arek to jest mój przyjaciel i ja nawet nie domniemywam takich rzeczy kto by wygrał, co by wygrał… Dla mnie to jest po prostu niedorzeczne. Ja nie sprzedaje przyjaźni za pieniądze - wyznał gwiazdor FAME MMA na swoim Instagram Stories komentując pomysł jego walki z Tańculą.

