Popek utonął w morzu pieniędzy. Pokazał na zdjęciu prawdziwą fortunę!

Choć sam Popek nie próbował jeszcze swoich sił w walkach na gołe pięści i skupia się przede wszystkim na przygotowaniach do starć w formule MMA, to od dłuższego czasu jest jedną z czołowych twarzy federacji Gromda. Raper, będący jednocześnie miłośnikiem sztuk walki, regularnie publikuje na Instagramie wpisy zachęcające do śledzenia brutalnych i pełnych krwi zmagań. Tym razem zapowiedź była naprawdę bogata. I to nie tylko w treść. Na zdjęciu Popek pozuje wraz z szefem organizacji Andrzejem Grabowskim oraz dwoma wojownikami. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie otoczenie, w jakim znalazła się wspomniana czwórka. To wnętrze aż opływało pieniędzmi i złotem!

Popek w morzu gotówki

Zapowiedź kolejnych wydarzeń na galach Gromda została utrzymana w iście amerykańskim stylu. Nie tylko dlatego, że na wspomnianej fotce pojawiły się polskie i amerykańskie chorągiewki. Wydarzenia sportowe w Stanach często opakowane są w luksusową oprawę. Popek i Gromda poszli podobną ścieżką. Wokół zgromadzonych rozsypano bowiem morze banknotów, w których z powodzeniem można byłoby się kąpać! Złotem mieni się także łańcuch na szyi Popka oraz pas na ramieniu Grabowskiego.

Tak Popek zapowiada hit na Gromdzie

Cały wpis jest przede wszystkim zapowiedzią hitowej walki o pas federacji Gromda. W pojedynku tym zmierzą się niezwykle twardzi zawodnicy, których pokochała publiczność. Nieustępliwy "Don Diego" skrzyżuje gołe pięści z silnym "Balboą". "Gromda już 26 maja. Hitowe starcie Don Diego vs. Balboa" - napisał na Instagramie Popek, zachęcając jednocześnie fanów do wykupienia transmisji. Jego wpis bardzo szybko zdobył popularność na portalu społecznościowym.

"Ale tam sa stare pieniadze sprzed denominacji" - śmiał się jeden z komentujących. "Super Popuś" - komplementował inny obserwujący.