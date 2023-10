PRIME MMA 6 KARTA WALK. PRIME 6 KOLEJNOŚĆ WALK kto walczy na gali PRIME MMA 6? Lista walk PRIME 6 dzisiaj

Wygadał się, ile FAME MMA płaciło zawodnikom. Będziecie mocno zaskoczeni. To nie były kwoty, o których mówi się aktualnie

PRIME MMA 6 KARTA WALK kto walczy na gali PRIME 6

Federacja Prime Show MMA ostatnią galę zorganizowała na początku lipca, ale pod koniec października chce mocno zamknąć rok. Na gali PRIME MMA 6 zaplanowano jedenaście pojedynków z udziałem gwiazd polskiego internetu i nie tylko. Nie zabraknie debiutów, ale główne emocje wywołują starcia zaplanowane najwyżej na karcie. W walce wieczoru "Don Kasjo" zawalczy w boksie w małych rękawicach z Pawłem Tyburskim. Dla Kasjusza będzie to okazja do zmazania plamy po porażce w tej formule na poprzedniej gali z Dominikiem Zadorą. Nie będzie to jednak proste zadanie, bo "Księżniczka" uchodzi za jednego z najmocniejszych polskich freaków. Jedno jest pewne - w tej walce należy spodziewać się grzmotów i nie warto mrugać! A już wcześniej w klatce PRIME będzie naprawdę gorąco.

PRIME 6 KOLEJNOŚĆ WALK lista walk PRIME MMA 6 dzisiaj

W co-main evencie dojdzie do arcyciekawego starcia Jacka Murańskiego ze "Starym Wiewiórem". Tego pierwszego nie trzeba przedstawiać żadnemu sympatykowi freak fightów, ale drugi nie musi być każdemu znany. Debiutujący ojciec "Wiewióra", podwójnego mistrza FAME MMA, postara się przedłużyć czarną serię "Murana", który wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Tym razem to 54-latek jest faworytem, ale czy uda mu się uniknąć piątej porażki? Po raz pierwszy Murański zawalczy w K-1 i to w małych rękawicach! Przekonamy się na sobotniej gali, na której wystąpią też m.in. Grzegorz "Szuli" Szulakowski, Rafał Jackiewicz czy "Bagieta".

PRIME MMA 6 karta walk:

Walka wieczoru:

Kasjusz “Don Kasjo” Życiński vs. Paweł “Księżniczka” Tyburski – boks, małe rękawice

Karta główna:

Jacek "Muran" Murański vs. Maciej "Stary Wiewiór" Wiewiórka – K-1, małe rękawice

Mateusz "Tarzan" Leśniak vs. Adam Soroko

Damian "Dzik" Graf vs. Maciej Rataj – boks, małe rekawice

Grzegorz "Szuli" Szulakowski vs. Rafał Jackiewicz – boks, małe rękawice

Michał "Bagieta" Gorzelańczyk vs. Tomasz Olejnik

Patrycja Izydorczyk vs. Aleksandra "Ms. Danielka" Daniel – K-1, małe rękawice

Dominik Skowyra, Dawid "Ambro" Ambroziak vs. Alex "Thebestia" Kiran, Grzegorz "Hellboy" Głuszcz - 2vs2 no time limit

Damian "The Karpi" Kasprzak vs. Ronaldo "Czarny Polak" Miranda

Karta wstępna:

Kacper "Polish Machine" Miklasz vs. Artur "Głuchy" Głuchowski – K-1, małe rękawice

Erwin Burzyński vs. Mateusz "Mister Matii" Górski